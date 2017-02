Metallkrallen: Polizei findet Fluchtwagen der Automatenbande

Bad Liebenwerda - Die Fahndung nach einer Bande, die zwei Geldautomaten gesprengt und die Polizei in Bad Liebenwerda mit „Krähenfüßen“ abgehängt haben soll, wird jetzt vom brandenburgischen Landeskriminalamt übernommen. Die für eine Serie von Sprengungen zuständige Sonderkommission „Fläming“ ermittele, teilte das Polizeipräsidium am Freitag in Potsdam mit.

Zuvor hatten die Beamten das mutmaßliche Auto der Täter entdeckt. Es stand brennend in einem Waldstück bei Röderland. Das Auto mit einem polnischen Kennzeichen wurde sichergestellt und soll nun genau untersucht werden. Von den Insassen fehlte jede Spur.

Die Ermittler gehen davon aus, dass vermutlich drei Täter am Donnerstagmorgen zwei Geldautomaten im nahe gelegenen Falkenberg (Elster) gesprengt hatten. Als sie wenig später von einer Polizeistreife verfolgt wurden, warfen sie in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) Metallkrallen aus dem Fenster. Die sogenannten Krähenfüße zerschnitten die Reifen von mehr als 20 Fahrzeugen, darunter auch bei einem Wagen der Polizei, die die Verfolgung dann abbrechen musste.

Das Landeskriminalamt Brandenburg führt die Ermittlungen zentral für Geldautomaten-Sprengungen. Allein im vergangenen Jahr gab es den Angaben zufolge im Land 28 solcher Vorfälle. dpa