23.02.2017

Jüterbog : Brandenburger AfD lädt Björn Höcke ein

AfD-Landeschef Björn Höcke werde an einem Bürgerdialog in Jüterbog teilnehmen, teilte Birgit Bessin, Geschäftsführerin der AfD Brandenburg, mit.

Die AfD hat ein Partei-Ausschlussverfahren gegen Björn Höcke eingeleitet. Die Brandenburger AfD steht aber weiterhin hinter dem Thüringer Landeschef.

Die brandenburgische AfD gibt dem umstrittenen Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke weiter Rückendeckung. Höcke werde am 9. März in Jüterbog an einem Bürgerdialog teilnehmen, erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin der AfD, Birgit Bessin, auf Facebook. Es handele sich um eine Veranstaltung der Landtagsfraktion, die von Bessin organisiert worden sei, bestätigte Fraktionssprecher Marcus Schmidt am Donnerstag.

Der Bundesvorstand der Rechtspopulisten hatte am 13. Februar ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke beschlossen. Anlass ist eine Rede Höckes vom Januar, bei dem er Kritik am Holocaust-Gedenken geübt hatte. Später räumte Höcke Fehler ein.

AfD-Landeschef Alexander Gauland hatte Höcke bereits Ende Januar auf einem Parteitag verteidigt. "Er hat nichts gesagt, wofür er sich schämen müsste", meinte Gauland damals. (dpa)