23.02.2017

Berliner Bundestagsabgeordneter : CDU-Politiker Wegner fordert Frauenquote bei Einreise von Flüchtlingen

von Felix Hackenbruch

Bild vergößern Kai Wegner fordert eine Geschlechterquote bei der Einreise von Flüchtlingen. Foto: Thilo Rückeis

Sollten ab 2018 mehr männliche als weibliche Flüchtlinge um Asyl bitten, will der Spandauer Bundestagsabgeordnete für Männer einen Einreisestopp verhängen.

Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner (CDU) fordert in einem Positionspapier die Einführung einer Geschlechterquote bei der Einreise von Flüchtlingen in die Bundesrepublik Deutschland. Wegner, der am Wochenende erneut als CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Spandau-Charlottenburg Nord nominiert wurde, begründet seinen Vorschlag mit dem Überschuss junger und alleinstehender Männer, die nach Deutschland gekommen seien.

"Wenn eine große Zahl von Männern partnerlos ist, kann dies zu Frustration und zu aggressivem Verhalten führen", sagt Wegner und verweist auf die Situation in China und Indien. Als Lösung macht sich der CDU-Politiker für eine Geschlechterquote, "die faktisch eine Frauenquote wäre", stark. Konkret will Wegner ab Januar 2018 monatlich ermitteln, ob mehr Männer als Frauen nach Deutschland eingewandert sind. Würde nach einem Monat festgestellt, dass mehr Männer als Frauen eingewandert sind, "würden bis auf weitere allein reisende Männer an der Grenze abgewiesen." Dann dürften nur noch Frauen, Kinder und Ehepaare einreisen, bis das Verhältnis wieder im "Gleichgewicht" sei.

Familiennachzug könnte auch helfen

Wegners Vorschlag sorgte umgehend für Kritik. Der grüne Justizsenator Dirk Behrendt spottete via Twitter, dass ausgerechnet ein CDU-Politiker eine Frauenquote fordere. Renate Künast, langjährige Grünen-Abgeordnete im Bundestag, schrieb ebenfalls auf Twitter: "Den Familiennachzug zulassen würde auch helfen." Dagegen hat sich die CDU aber lange erfolgreich gesträubt. Im sogenannten Asylpaket II wurde der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz wird für zwei Jahre ausgesetzt.

Dem Berliner AfD-Chef Georg Pazderski gehen die Pläne von Wegner dagegen nicht weit genug: "Die Einführung einer Geschlechterquote löst nicht das Problem der Masseneinwanderung." Pazderski, der ebenfalls in den Bundestag will, erneuerte die AfD-Forderung, die Grenzen temporär zu schließen, alle Flüchtlinge biometrisch zu erfassen und konsequent abzuschieben. Wegner wolle mit "Scheinlösungen" lediglich Aktivitäten zeigen. "Das ist Wahlkampf-Geplänkel."