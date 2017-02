23.02.2017

Kreisreform in Brandenburg : Innenausschuss berät über die Volksinitiative gegen die Kreisreform

Bild vergößern Die Gegner der umstrittenen Kreisreform Brandenburg haben knapp 130.000 Unterschriften gesammelt. Foto: Bernd Settnik/dpa

Knapp 130.000 Unterschriften haben die Kreisreform-Gegner in den vergangenen Wochen gesammelt. Heute berät der Innenausschuss des Brandenburger Landtags über die Volksinitiative.

Potsdam - Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags berät am Donnerstag über die Volksinitiative gegen die geplante Kreisgebietsreform. Die Abgeordneten wollen zunächst darüber entscheiden, wann die Kommunen und Experten zu den Auswirkungen der Reform angehört werden können. Zuvor muss allerdings der Hauptausschuss in einer Sondersitzung am 7. März entscheiden, ob die Volksinitiative rechtlich zulässig ist. Bis Mitte Juni muss der Landtag dann über die Forderungen der Initiative entscheiden.

Die Initiative will erreichen, dass alle 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte in Brandenburg erhalten bleiben. Dafür hat sie 130 000 Unterschriften von Brandenburger Bürgern gesammelt. Dagegen will die Landesregierung wegen der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung die Zahl der Landkreise auf neun reduzieren. Einzig die Stadt Potsdam soll kreisfrei bleiben. (Dpa)