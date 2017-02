Islamistische Fussilet-Moschee geschlossen

Berlin - Die vom islamistischen Terroristen Anis Amri besuchte Fussilet-Moschee in Berlin ist mittlerweile geschlossen. Auf einem Zettel an der Tür der Gebetsräume in der Perleberger Straße im Stadtteil Moabit war auf Deutsch und Türkisch zu lesen: „Die Moschee ist endgültig geschlossen.“ Die Polizei bestätigte das am Dienstag. Die Gebetsräume in dem unauffälligen Mietshaus waren nach Erkenntnissen der Polizei ein Treffpunkt gewaltbereiter Islamisten. Der Senat will sein Verbotsverfahren gegen den Trägerverein weitertreiben.

Amri hatte die Moschee oft besucht, zuletzt wurde er dort am Abend des Anschlags an der Gedächtniskirche gefilmt. Direkt danach tötete er einen polnischen Lkw-Fahrer, entführte dessen Lastwagen und fuhr auf den Weihnachtsmarkt, wo er weitere elf Menschen tötete und mehr als 50 zum Teil schwer verletzte.

Martin Pallgen, Sprecher von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD), sagte, die Kündigung eines Mietvertrages habe nichts mit einem Vereinsverbot zu tun. „Es ist ja durchaus denkbar, dass ein Verein andere Räume mietet.“ Ein Verbot ziele deshalb auf die Vereinsstrukturen. Richteten sich diese gegen die Verfassung, könne ein Verein verboten werden. Wie der derzeitige Stand sei, wollte die Senatsverwaltung nicht mitteilen.

Über eine Verbotsverfügung gegen den Moscheeverein „Fussilet 33“ wird seit 2015 diskutiert. Unter Innensenator Frank Henkel (CDU) soll in der Verwaltung ein Beamter mit dem Verbotsverfahren befasst gewesen sein. Als er krank wurde, ruhte der Vorgang. Nach dem Anschlag sollte das Verbot schnell kommen. In der Moschee soll Geld für Terroranschläge in Syrien gesammelt worden sein. Beim Islamunterricht sollen Muslime – meist Türken und Kaukasier – für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien radikalisiert worden sein. Ein Imam saß zeitweise in Untersuchungshaft. Gegen fünf Mitglieder wurden Strafverfahren eröffnet. dpa