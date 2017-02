Wichmann will Bürger für Stege mobilisieren

Potsdam - Im Kampf um gefährdete Badestege in Brandenburg will der CDU-Landtagsabgeordnete Henryk Wichmann auch die Bürger mobilisieren. „Falls die Landesregierung gegen diesen Irrsinn der kommunalen Versicherung nichts ausrichten kann, werde ich eine Unterschriftenaktion starten“, sagte Wichmann am Dienstag. Hintergrund ist ein Schreiben des kommunalen Versicherers KSA an die Stadt Lychen (Uckermark), dass die Kommune einen Badesteg entweder von einem Bademeister beaufsichtigen lassen oder abreißen müsse. Der Versicherer wollte nicht Stellung dazu nehmen, warum die Stadt Lychen den lange bestehenden Steg nun beaufsichtigen lassen oder gar abreißen soll. Auch die Frage, ob weitere der vielen Stege im Seenland Brandenburg betroffen sind, blieb unbeantwortet. „Fragen, die unser Vertragsverhältnis mit den Kommunen betreffen, unterliegen der Diskretionspflicht“, hieß es.

Wichmann will nun von der Landesregierung wissen, was diese zum Schutz der Badestege zu tun gedenke. „In der Uckermark wird seit Jahrhunderten gebadet und die Leute haben dafür auch immer Stege gebaut“, sagte Wichmann. Doch die Landesregierung muss nun erst mal klären, welches Ministerium für die Beantwortung der heiklen Fragen des Abgeordneten zuständig ist. In einer ersten Reaktion verwies das Innenministerium auf das Gesundheitsressort, dieses zeigte wiederum auf das Verbraucherschutzministerium.

Der Geschäftsführer des Brandenburgischen Städte- und Gemeindebundes, Karl-Ludwig Böttcher, kennt das Problem. „Das verfolgt uns seit zwanzig Jahren, auch die Kollegen im ebenfalls wasserreichen Mecklenburg-Vorpommern haben damit zu tun“, sagte Böttcher. „Bislang haben wir aber durch Verhandlungen Abrisse von Stegen verhindern können.“ Dies sei dann erreicht worden, wenn die Kommunen auf das Aufstellen von Bänken, Papierkörben oder gar Spielgeräten verzichteten. „Auch im vorliegenden Fall werde ich die KSA bitten, die Kirche im Dorf zu lassen“, versprach Böttcher. dpa