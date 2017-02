22.02.2017

Münch fordert Bus zur Gedenkstätte Ministerin kritisiert Landkreis Oberhavel

Oranienburg/Potsdam - Die Verkehrsanbindung der brandenburgischen KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem die Verkehrsgesellschaft Oberhavel die Kapazitäten der an Wochentagen stündlich verkehrenden Buslinie als ausreichend bewertet und die Gedenkstättenstiftung dies scharf kritisiert hat, hat sich nun das brandenburgische Kulturministerium eingeschaltet und ein besseres Bus-Angebot gefordert. „Wir sehen nach wie vor einen Bedarf bei der Verbesserung der Anbindung der Gedenkstätte Sachsenhausen“, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Dienstag in Potsdam. Sowohl die Gedenkstättenstiftung als auch Rückmeldungen von Besuchern und die Berichterstattung in den Medien machten deutlich, dass das Bus-Angebot insbesondere zu Stoßzeiten nicht ausreichend sei.

Die Gedenkstätte Sachsenhausen sei eine der bedeutendsten und größten KZ-Gedenkstätten in Deutschland und erreiche „mit ihrer wichtigen und herausragenden Aufklärungs- und Gedenkarbeit jedes Jahr rund 700 000 Besucherinnen und Besucher“, sagte Münch: „Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass sich die Verantwortlichen im Landkreis an einer konstruktiven Lösung beteiligen, die der Bedeutung des Gedenkortes und den tatsächlichen Bedarfen gerecht wird.“ Die aktuelle Fahrgastzählung der Buslinie vom Bahnhof zur Gedenkstätte, die in der Woche auf durchschnittlich 56 und an Wochenenden 36 Personen pro Fahrt kommt, sei eine „Irreführung der Öffentlichkeit“, kritisierte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Günter Morsch, am Dienstag in Oranienburg und warf den Verantwortlichen Ignoranz vor.

Der Geschäftsführer der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft OVG hatte am Montagabend im Kreistag von ausreichenden Kapazitäten gesprochen. Bei der Fahrgastzählung im Januar sei nur einmal eine Überlastung der Buslinie gemeldet worden. Bis zur Haltestelle der Gedenkstätte seien an den insgesamt 26 Zähltagen rund 4 300 Fahrgäste gefahren. Bei den Rückfahrten zum Bahnhof seien rund 3 400 Personen befördert worden. Der Bus 804 hält dem aktuellen Fahrplan zufolge auf seiner dreiviertelstündigen Strecke durch die Stadt montags bis freitags tagsüber einmal stündlich an der Gedenkstätte. An Wochenenden fährt der Bus nur alle zwei Stunden nach Sachsenhausen.

Das Ergebnis der Fahrgastzählung im Wintermonat Januar sei vorhersehbar gewesen, kritisierte Morsch. Die Zählung gehe vom methodischen Ansatz her am Kern des Problems vorbei, weil die vielen Gedenkstättenbesucher, die den Weg zwischen Bahnhof und Gedenkstätte wegen der langen Wartezeiten zu Fuß zurücklegen, nicht erfasst würden. „Aus unserer Sicht ist die Zählung der leicht durchschaubare Versuch einer Irreführung der Öffentlichkeit“, so Morsch. Die „Ignoranz“ der Verantwortlichen zeige „einmal mehr den Unwillen des Landkreises, die vielen hunderttausend Gedenkstättenbesucher aus aller Welt gastfreundlich und serviceorientiert zu empfangen“. Auch viele Oranienburger litten unter den überfüllten Bussen, kritisierte Morsch. Deshalb müssten nun „endlich konkrete Vorschläge auf den Tisch“, um eine bedarfsgerechte Busverbindung zwischen Bahnhof und Gedenkstätte sicherzustellen.Yvonne Jennerjahn