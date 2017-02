Gedenkstätte Jamlitz: Zentraler Ort der Shoa

Potsdam - Die Gedenkstätte Jamlitz-Lieberose wird ausgebaut: Auf dem Gelände einer später errichteten Siedlung sollen die frühere Struktur des KZ-Außenlagers und die Standorte von Baracken wieder sichtbar gemacht werden, wie Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Montag in Potsdam ankündigte. „Damit geben wir ein Bekenntnis ab, dass dieser Ort, an dem Tausende von Häftlingen während der NS-Herrschaft litten und starben, eine herausgehobene Bedeutung in der Erinnerungskultur des Landes hat.“ Das Außenlager Lieberose des KZ Sachsenhausen war 1943 errichtet worden. Dort mussten bis zu 10 000 Häftlinge Zwangsarbeit leisten. Tausende – vor allem jüdische Häftlinge – wurden ermordet oder durch die Zwangsarbeit in den Tod getrieben. Nach 1945 betrieb das sowjetische Militär dort ein Speziallager, dann wurde auf etwa 75 Prozent des Geländes eine Siedlung errichtet.

Mit der Erweiterung reagiert die Landesregierung auch auf zwei Anschläge auf die Gedenkstätte im Frühsommer des vergangenen Jahres. Dabei wurden Informationstafeln zerstört. „Wir machen damit deutlich, dass solche Attacken keinen Erfolg haben werden: Dieser Erinnerungsort bleibt und wird erweitert“, sagte Münch. Für den ersten Schritt der Erweiterung mit Informationstafeln und Laufstegen bis Ende des Jahres sind 70 000 Euro Kosten eingeplant. In weiteren Schritten könnte etwa ein Haus auf dem Gelände für Seminare ausgebaut werden.

„Lieberose ist ein zentraler Ort der Shoa, denn dieses Außenlager stand in direkter Verbindung mit dem Vernichtungslager Auschwitz“, sagte der Direktor der Gedenkstätten-Stiftung, Günter Morsch. Dorthin wurden jüdische Häftlinge aus Auschwitz zur Zwangsarbeit gebracht – und andere wiederum zurück in die Gaskammern. Der Ort sei in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Anschlägen Rechtsextremer gewesen. „Umso mehr bin ich dankbar, dass wir diesen Erinnerungsort nun angemessen ausbauen können“, bemerkte Morsch. Im vergangenen Herbst konnte der Staatsschutz einen 76-Jährigen im Landkreis Dahme-Spreewald als Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann legte ein Teilgeständnis ab. dpa