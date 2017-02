NACHRICHTEN

Uckermärker Gymnasien bedroht

Prenzlau/Schwedt - Nach Drohmails gegen vier uckermärkische Gymnasien in Prenzlau, Angermünde, Schwedt und Templin hat die Polizei noch keine heiße Spur vom Täter. Am Sonntagabend gingen vier gleichlautende Mails mit Drohungen gegen Leib und Leben von Schülern und Lehrern ein, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die Behörden hätten die Mails sehr ernst genommen. Was genau in ihnen stand, wollte die Polizei nicht mitteilen. Der Schulbetrieb ging an allen vier Bildungseinrichtungen weiter. Dennoch war die Polizei vor Ort. dpa

SCHULORT 4]Porno-Polizist wird doch verbeamtet

Berlin - Ein Berliner Polizist wird trotz der Mitwirkung in dem Pornofilm „Pimmel Bingo“ verbeamtet. Vor drei Wochen war bekannt geworden, dass ein Polizeischüler vor zwei Jahren in einem Sexfilm mitgespielt hat. „Eine derartige Tätigkeit ist mit der Berufswahl unvereinbar“, hatte ein Polizeisprecher damals dieser Zeitung gesagt. Nun heißt es, Ziel der Prüfung sei gewesen, „ob er dem Ansehen des Berufsbeamtentums geschadet“ habe. Ergebnis: Nein. Am Montag bestätigte das Präsidium, dass der Polizist doch verbeamtet werde. „Die Vorwürfe gegen ihn reichen nicht aus, um ihn zu entlassen”, sagte Polizeipräsident Klaus Kandt. Ha

Marsch nach Aleppo vor Slowenien

Berlin - Fast zwei Monate ist es her, seit der Civil March nach Aleppo in Berlin gestartet ist. Nach Deutschland, Tschechien und Österreich werden die Aktivisten auf ihrem Weg nach Aleppo am Donnerstag die slowenische Grenze passieren. Rund 40 Menschen sind derzeit unterwegs. „Auch wenn es an den Kräften zehrt, die Leute wissen zu schätzen, was wir machen“, sagt Alexander Stotkiewitz, der seit Beginn dabei ist. In Wien, erzählt er, sei ein junger Syrer auf ihn zugekommen, habe ihm gedankt und ihn umarmt. akh