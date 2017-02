19.02.2017

Berlin-Reinickendorf : Mordkommission übernimmt Suche nach Chantal

Bild vergößern Die Vermisste Chantal aus Berlin Reinickendorf. Foto: Polizei

Die 12-jährige Chantal aus Berlin-Reinickendorf wird nun seit fast einer Woche vermisst. Nun hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Fast eine Woche ist die zwölfjährige Chantal aus Reinickendorf jetzt verschwunden. "Es gibt keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Zwölfjährigen und auch kein Lebenszeichen von ihr", meldete das Polizeipräsidium. Dort steigt die Sorge um das Mädchen, den Fall übernahm daher am Sonntag die Mordkommission. Das bedeutet aber nicht, dass die Ermittler sicher von einem Kapitalverbrechen ausgehen, sondern ist bei Kindern bei dieser Dauer ihres Verschwindens üblich. Zudem ergänzte die Polizei ihren Fahndungsaufruf: Demnach hatte Chantal Isabelle Link am 14. Februar, dem Tag ihres Verschwindens, abends Kontakt zu einem Mann, der vermutlich Philipp heißt. Die genaue Schreibweise ist nicht bekannt. Möglicherweise war sie bei ihm zuhause oder mit ihm in einer Wohnung. Dieser Mann – und auch die, die einen Philipp in Chantals Umfeld kennen – mögen sich bitte melden, bat die Polizei.

Das Mädchen ist nicht das erste Mal ausgerissen, so lange verschwunden war sie jedoch noch nie. Die Zwölfjährige hatte zuletzt am vergangenen Dienstag gegen 16 Uhr am S- und U-Bahnhof Wittenau Kontakt zu einer Freundin. Dort verabschiedete sie sich von ihr und gab an, zum S-Bahnhof Alexanderplatz zu fahren, um dort einen Freund zu treffen. Seit Dienstag, 21 Uhr, ist ihr Handy abgestellt.