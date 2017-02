NACHRICHTEN

Innenminister Schröter mit Tarifeinigung zufrieden

Potsdam - Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst ist aus Sicht von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung vertretbar. „Jeder Kompromiss ist besser als Arbeitskampf“, sagte Schröter am Samstag. Finanzminister Christian Görke (Linke) sagte, der Landeshaushalt werde die zusätzliche Belastung deutlich spüren. Andererseits sei das Ergebnis fair für die Beschäftigten, weil sie an der guten Entwicklung beteiligt seien. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am Freitag in Potsdam auf einen milliardenschweren Kompromiss. Neue Streiks in Schulen und Kitas sind damit abgewendet. Nach ersten Berechnungen des Finanzministeriums bedeutet die Einigung eine Mehrbelastung des Landeshaushaltes in diesem Jahr von 24 Millionen Euro und 2018 von weiteren 53 Millionen Euro. In einer ersten Stufe erhalten die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar 2017 2,0 Prozent mehr, mindestens jedoch 75 Euro. Eine weitere lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,35 Prozent folgt zum 1. Januar 2018. dpa

Nach Unfalltod von jungem Vater: Untersuchungen laufen

Potsdam - Nach dem tragischen Unfalltod eines jungen Vaters in Bernau (Barnim) sind die Ursachen weiter unklar. Der 29-Jährige war nur wenige Stunden nach der Geburt seines Kindes gegen einen Baum gefahren und tödlich verunglückt. Es sei eine Rekonstruktion des Unglücks am vergangenen Sonntag (12. Februar) geplant, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Sonntag. Das Fahrzeug sei sichergestellt worden und werde untersucht. Unmittelbar nach dem Unglück war der Hergang des Unfalls unklar. Beamte gingen davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit dazu führte. Der junge Mann war auf dem Rückweg aus dem Kreißsaal in Berlin-Buch, wo er Vater einer Tochter geworden war. Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ war es sein erstes Kind. Gegen 3.00 Uhr geriet der Mann nach Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn. In einer leichten Rechtskurve wollte er einem entgegenkommenden Linienbus ausweichen und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der 29-Jährige starb noch am Unfallort. dpa

Erneut 30 Rinder gestohlen

Jänschwalde - Erneut haben Viehdiebe in Brandenburg zugeschlagen: Etwa 30 Rinder seien aus einem Agrarbetrieb in Jänschwalde (Spree-Neiße) gestohlen worden, teilte die Polizeidirektion Süd am Sonntag mit. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Ein Schaden von etwa 15 000 Euro sei angerichtet worden. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Rinder von märkischen Weiden gestohlen. Betroffen waren vor allem die Bereiche der Polizeidirektionen Ost und Süd. Mit der Beute könnten Zuchtbetriebe aufgebaut werden, da die Diebe Zuchtbullen, Kälber, aber auch Muttertiere stehlen. Die Täter müssen zudem Fachleute sein: Ohne besondere Kenntnisse lassen sich die Tiere nicht in Transportfahrzeuge treiben. dpa