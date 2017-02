19.02.2017

von Elisabeth Binder

Abschlussmahl der Berlinale : Und Kosslick fand alle "unglaublich freundlich und nett"

von Elisabeth Binder

Bild vergößern Berlinale-Direktor Dieter Kosslick Foto: dpa/Gregor Fischer

Der Berlinale-Chef verbreitet gute Schwingungen auf einem entspannten Filmfestival. Auf den Tisch kam viel Vegetarisches, gefeiert wurde bis zum Morgengrauen.

Nie war ein Chef, der gute Laune und positive Schwingungen verbreitet, so wertvoll wie heute. Dieses Berlinale-Gefühl, setzte sich bis zum letzten Mahl des Festivals in der Nacht zu Sonntag im Spiegelzelt am Gropius-Bau durch. Für Dieter Kosslick war das auch ein Zeichen für eine Gegenbewegung in einer aufgewühlten Welt: „Alle waren so unglaublich freundlich und nett, kein böses Wort diesmal.“ Was auch für ihn angesichts der Vielfalt der vertretenen Länder und Religionen in diesem Ausklang bemerkenswert war.

Die entspannte Berlinale zeigte sich auch an den Tischen in dem Zelt, das letzte Woche noch Schauplatz des Kulinarischen Kinos war. Kein hektisches Hollywood-Gewusel wie im letzten Jahr, stattdessen glückliche Gewinner, die es dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller nachmachten und ruhig an ihren Tischen sitzen blieben.

Selfies mit den Bären mussten natürlich sein. Und die Preisträgerin, die sich mit einem kurzen, überwältigten Dank begnügt hatte, trug nun eine Tasche mit dem Aufdruck „I love Berlin“. Erleichterung herrschte beim Berlinale-Team auch über die spontan improvisierte, aber dann geglückte Preisverleihung an Aki Kaurimäki, der schon vorgefeiert hatte und den Bären an seinem Platz entgegengenommen hatte. Schließlich soll niemand wegen einer menschlichen Schwäche bloßgestellt werden.

Den allerletzten Applaus des Abends bekam von den Gewinnern höchstselbst das Team um Florian Glauert, den Küchenchef des Restaurants „Duke“ der den Siegern das Menü bereitet hatte. Mit einer vegetarischen Gaisburger Marsch mit fermentierten Pilzen und Schwarzbrotklößen nahm er noch einmal das Thema „Eintopf“ wieder auf, hier als Vorspeise.

Als Alternative zu Topinmbur, Grünkohl und Steckrübe mit Graupenrisotto und Rotkohl-Bete-Jus gab es für die nicht ganz so strengen Vegetarier auch Ostseelachs mit geräuchertem Quark.

Kritik blieb auch in dieser Hinsicht diesmal völlig aus, was bestimmt nicht nur an den Schlachthofszenen im Sieger-Film lag, die viele zuvor gesehen hatten. Zufällig hatte gerade auch das Umweltministerium bekannt gegeben, dass es bei offiziellen Veranstaltungen künftig nur noch vegetarische Kost servieren will. Da war die Berlinale, wohl mit inspiriert von den Essgewohnheiten vieler Schauspieler, mal wieder Trendsetter.

Wie sie es auch bei den Dresscodes ist, denn da entspricht Berlin geradezu vorbildlich dem diesjährigen Motto „Vielfalt“. Aber auch die gehörte zu diesem entspannten Festival in einer unentspannten Welt dazu.

Als sich das Spiegelzelt am frühen Morgen leerte, war die Nach für viele noch nicht zu Ende. Ausgestattet mit dem begehrtesten Bändchen der Nacht in der Farbe Lila ging es mit Shuttle-Limousinen weiter zur Berlinale-Party ins Crackers, dessen Eingang zwar ebenfalls von Autogrammjägern umlagert war, aber für Ortsfremde schwer zu finden war. Auch wenn es, wie einer der Bärengewinner in dem Menschen- und Musikgewusel sagte, eine ihm ganz unbekannte Welt war, studierte er das Treiben doch sehr interessiert.

Dieter Kosslick freute sich da schon auf seinen allerletzten Einsatz „Dieter goes Kiez“ beim Publikumstag und der Begegnung mit den Leuten zum Beispiel aus Niederschönhausen, die da kommen: „Das sind doch die eigentlichen Stars.“