15.02.2017

von Ralf Hübner

Brandenburg/Havel : 39-jähriger Bauarbeiter stirbt bei Sturz aus Fenster

Foto: dpa

Zwei Bauarbeiter stürzten aus einem Fenster bei Arbeiten an einem Ärztehaus in Brandenburg/Havel. Ein Mann starb, sein Kollege überlebte schwer verletzt.

Brandenburg/Havel - Bei Sanierungsarbeiten an einem Ärztehaus in der Stadt Brandenburg sind zwei 39 und 24 Jahre alte Bauarbeiter aus einem Fenster gestürzt. Sie fielen etwa fünf Meter tief. Der 39-Jährige starb später an schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, sein Kollege überlebte schwer verletzt, wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sie am Morgen an dem Fenster gearbeitet, als sich aus noch ungeklärter Ursache dessen Schutzgitter löste, an dem eine Rutsche für Bauschutt befestigt war. Ärzte des Hauses wurden durch den Knall aufmerksam und leisteten Erste Hilfe. Ein weiterer 15-jähriger Mitarbeiter der Baufirma erlitt einen Schock und musste ebenfalls von den Rettungskräften behandelt werden. Das Amt für Arbeitsschutz und die Kriminalpolizei ermitteln, wie es zu dem Unglück kommen konnte. (dpa)