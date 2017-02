15.02.2017

von Georg-Stefan Russew

Diebstahl von Solarmodulen : Polizei gelingt weiterer Schlag gegen Solarmoduldiebe

Bild vergößern Eine Photovoltaik-Anlage in Frankfurt (Oder). Solarmoduldiebe schlugen auch in Brandenburg immer wieder zu. Foto: Patrick Pleul/dpa

Immer wieder schlagen Solarmoduldiebe auch in Brandenburg zu. Polnische und brandenburgische Polizisten haben nun vier tatverdächtige Männer festgenommen.

Der Polizei ist ein weiterer Schlag gegen organisierte polnische Banden gelungen, die sich auf den Diebstahl von Solarmodulen spezialisiert haben. Einsatzkräfte der polnischen und märkischen Polizei nahmen am Dienstag nahe Lublin (Polen) vier Männer im Alter von 35 und 36 Jahren fest, teilte das Brandenburger Polizeipräsidium am Mittwoch mit. Sie sollen für zahlreiche Diebstähle in Solarparks in mehreren Bundesländern verantwortlich sein. Dabei sollen sie jede Menge Module und Wechselrichter erbeutet haben.

Seit einiger Zeit arbeiten polnische und deutsche Behörden bei der Aufklärung solcher Delikte eng zusammen. Erst Ende November wurde auf der A12 bei Frankfurt (Oder) eine fünfköpfige Diebesbande mit 81 Solarmodulen gestellt, die sie aus einem Solarpark in Nordbrandenburg gestohlen hatten. Im Zuge der Ermittlungen kamen die Fahnder auch den jetzt Festgenommenen auf die Spur. (dpa)

Der Solarmodul-Park in Fahlhorst (Potsdam-Mittelmark) ist erst im Frühjahr 2016 in Betrieb gegangen. Diebe haben dort Hunderte Solarmodule gestohlen.

