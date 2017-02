NACHRICHTEN

Bundespolizei nimmt gesuchten Dieb in Reisebus auf A12 fest

Berlin - Bundespolizisten haben auf der Autobahn 12 einen gesuchten Dieb in einem Reisebus festgenommen. Der 20-Jährige muss nun für 18 Monate ins Gefängnis. Die Polizisten identifizierten den Mann am Montagabend bei einer Routinekontrolle auf dem Rasthof Biegener Hellen-Süd im Landkreis Oder-Spree in einem Bus, der auf dem Weg nach Polen war. Sie stellten fest, dass das Amtsgericht Wiesbaden seit Dezember vergangenen Jahres nach dem Mann aus Bayern sucht, wie die Bundespolizei mitteilte. Im März 2016 hatte ihn das Gericht wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt. Weil er seine Haftstrafe nicht antrat und verdächtigt wird, erneut Diebstähle begangen zu haben, erließ das Amtsgericht Haftbefehl. Nach der Eröffnung des Befehls wird er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. dpa

Arbeitsgericht Eberswalde prüft Entlassung von Vize-Bürgermeister

Eberswalde - Das Arbeitsgericht Eberswalde prüft die fristlose Entlassung des stellvertretende Bürgermeisters der Stadt, Sozial- und Kulturdezernent Bellay Gatzlaff. Am Dienstag fand nach Angaben einer Stadtsprecherin der erste Gütetermin statt. Beide Seiten hätten hier zu erkennen gegeben, dass „sie sich einer gütlichen Einigung nicht verschließen“, erklärte sie. Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich in einer außerordentlichen Sitzung Anfang Dezember zu der Entlassung durchgerungen. Die Stadt hatte in diesem Zusammenhang erklärt, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Gatzlaff und der Stadt so gestört sei, dass eine Weiterbeschäftigung für Eberswalde nicht möglich sei. Der Dezernent galt lange Zeit als Vertrauter von Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP). dpa