14.02.2017

von Rochus Görgen

Brandenburg : Bakterien entdeckt: Lidl ruft Milch zurück

Bild vergößern Wer bei Lidl eine Milch mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 7. und 8. Mai 2017 gekauft hatte, sollte diese zurückgeben. Foto: Christoph Schmidt/dpa

In der haltbaren Vollmilch von Milbona wurden Bakterien nachgewiesen, die schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen können. Auch in Brandenburg wurde diese Milch verkauft.

Gransee - Das Unternehmen Fude und Serrahn Milchprodukte hat haltbare Vollmilch der Marke Milbona zurückgerufen, weil bei einer internen Untersuchung Bakterien nachgewiesen wurden. Betroffen seien ausschließlich in sieben Bundesländern beim Discounter Lidl verkaufte 1-Liter-Verpackungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 7. und 8. Mai 2017, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg und Werken Gransee (Havelland), Erfurt und Berlin am Dienstag mitteilte.

Das entdeckte Bacillus cereus könne schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen. Lidl habe das Produkt bereits aus dem Verkauf genommen, Verbraucher könnten es in den Filialen zurückgeben und erhielten den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet. (dpa)