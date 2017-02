14.02.2017

Umfrage in den Berliner Bezirken : Bestandsaufnahme: Schulen ohne warmes Mittagessen

von Susanne Vieth-Entus

Bild vergößern Spaghetti mit Tomatensoße und Pesto gibt es nicht für alle Berliner Schulen. In einigen Mensen bleibt das Essen kalt. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Nicht alle Berliner Schüler bekommen ein warmes Mittagessen. In diesen Schulen gibt es keine Kantinen.

Nach Angaben der Bildungsverwaltung waren im November 2016 diese 28 Sekundarschulen und zwei Ganztagsgymnasien betroffen. Einzelne Schulen könnten inzwischen aber Kantinen bekommen haben. Eine aktuellere Abfrage gibt es nicht.

Mitte

Ernst-Schering Schule



Kreuzberg-Friedrichshain

Hector-Peterson-Schule, Lina-Morgenstern-Schule, Schule am Königstor, Georg-Weerth-Schule, Albrecht-von-Graefe-Schule



Charlottenburg-Wilmersdorf

Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf, Peter-Ustinov-Schule



Spandau

Schule an der Haveldüne, Schule am Staakener Kleeblatt, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium



Steglitz-Zehlendorf

Gail-S.-Halvorsen-Schule, Helene-Lange-Schule



Tempelhof-Schöneberg

Carl-Zeiss-Schule, Theodor-Haubach-Schule, Soling-Schule, Johanna-Eck-Schule, Friedrich-Bergius-Schule, Schule am Berlinickeplatz



Neukölln

Otto-Hahn-Schule, Zuckmayer-Schule, Alfred-Nobel-Schule, Albrecht-Dürer-Gymnasium



Treptow-Köpenick

Fritz-Kühn-Schule, Hans-Grade-Schule



Marzahn-Hellersdorf

Konrad-Wachsmann-Schule



Reinickendorf

Gustav-Freytag-Schule, B.-Franklin-Schule, Carl-Bosch-Schule, Albrecht-Haushofer-Schule