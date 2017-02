14.02.2017

Liveblog zum Berliner Warnstreik : GEW: 8000 machen beim Streik mit

von Björn Seeling, Sylvia Vogt, Julica Osterhage, Lotta-Clara Löwener

Bild vergößern Der Demonstrationszug der Streikenden zieht vom Alexanderplatz zum Pariser Platz. Foto: Reuters/Hannibal Hanschke

Erzieher, Lehrer, Polizisten - Tausende Mitarbeiter des Berliner öffentlichen Dienstes sind heute im Warnstreik. Wie läuft es in der Stadt? Wir dokumentieren im Liveblog.

Notbetreuung an Kitas, Unterrichtsausfall an Schulen, Warterei in Bezirksämtern. Der Warnstreik im öffentlichen Dienst stellt die Stadt heute vor einige Probleme. Die Streikenden ziehen in einem Demonstrationszug vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor. Wir berichten von den Aktionen in unserem Liveblog.