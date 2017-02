Haftbefehl nach Leichenfund

34-jähriger Mann aus Berlin unter Verdacht

Finsterwalde - Eine Woche nach dem Fund der Leiche eines 65-Jährigen in Finsterwalde (Elbe-Elster) ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Der 34-Jährige wurde in Berlin festgenommen und am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Cottbus am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Der Beschuldigte wollte sich den Ermittlern zufolge mit dem Gewaltverbrechen Zugang zu Geld und wertvollen Gegenständen des Opfers verschaffen. Er bestreite aber die Vorwürfe.

Der Tote war vor einer Woche in seiner Wohnung von seinem Sohn entdeckt worden. Dieser hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten ermittelten sofort in alle Richtungen. Den Angaben zufolge ließ bereits die Situation, in der die Leiche gefunden wurde, auf eine unnatürliche Todesursache schließen. Es wurde eine Sonderkommission von Ermittlern gebildet. Kriminaltechniker werden in den nächsten Tagen noch Spuren am Tatort in Finsterwalde und am letzten bekannten Wohnsitz des 34-Jährigen in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) sichern, wie es weiter hieß. Die Stadt liegt auch in Südbrandenburg. dpa