NACHRICHTEN

Herrenloser Sechser im Lotto

Potsdam - Ein noch herrenloser Lottogewinn in Höhe von rund 623 000 Euro wartet in Brandenburg derzeit auf seinen Gewinner. Der Glückspilz mit der richtigen Quittung habe sich bislang noch nicht gemeldet, teilte die Brandenburger Lotto GmbH am Donnerstag mit. Die Person habe den Spielschein mit zwölf ausgefüllten Tipps am Samstagmorgen im Landkreis Oberhavel abgegeben. Das dritte Tippfeld des Scheins für 12,50 Euro enthalte die sechs richtig vorhergesagten Gewinnzahlen. Die Quittung kann in jedem Lotto-Terminal überprüft werden, ausgezahlt werden dann 623 489,30 Euro aus der vergangenen Samstagsziehung. dpa

Zigarettenschmuggler gefasst

Frankfurt (Oder) - Zollfahnder haben auf der Autobahn 12 zwei besonders raffinierte Zigarettenschmuggler überführt. Die Beamten hatten am Dienstag nahe der Abfahrt Frankfurt (Oder) ein verdächtiges Auto aus Polen kontrolliert, wie das Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte. Dabei fiel ihnen auf, dass der Kofferraum verkleinert wirkte. Unter dem Reserverad entdeckten die Zöllner einen doppelten Boden, gefüllt mit Zigaretten. Weitere Verstecke fanden sich unter der Rücksitzbank. Um mehr Platz für die illegale Ware zu haben, hatten die Schmuggler den Tank ihres Autos ausgebaut. Der Motor lief mit Benzin aus einem 20 Liter-Tank, der extra im Kofferraum eingeschweißt worden war. Ein Steuerstrafverfahren wurde eingeleitet, die Zigaretten wurden beschlagnahmt. dpa

Einbrecher stehlen Hundewelpen

Nauen - Einbrecher in Börnicke (Havelland) haben einen elf Wochen alten Hundewelpen gestohlen. Der Hundedieb habe in der Nacht zum Donnerstag das Tor zum Grundstück aufgebrochen und sich dann in den Stall begeben, wo der Welpe schlief. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. dpa