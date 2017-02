10.02.2017

Die Hummer-Frage

Wie viel Platz braucht ein Tier im Großmarkt?

Berlin - Wie viel Platz braucht ein Hummer im Supermarkt? Mit dem Lebensraum von Schalentieren in Gefangenschaft muss sich jetzt das Berliner Verwaltungsgericht beschäftigen. Ein Händler klagt gegen Auflagen des Bezirksamtes. Die Kläger betreiben in Spandau einen Einkaufsmarkt, in dem auch lebende Schalentiere angeboten werden. Das rief das bezirkliche Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt auf den Plan. Die Hummer sollen jeweils in Behältnissen mit einer freien Grundfläche von 290 Quadratzentimetern je 550 Gramm Lebendgewicht und mit Rückzugsmöglichkeiten bei fünf Grad Wassertemperatur gehalten werden.

Eine weitere Auflage sieht vor, dass aggressive Tiere vorrangig verkauft und kranke oder tote Tiere aus den Behältnissen entfernt werden sollen. Die Abgabe lebender Hummer an Endverbraucher wurde dem Großmarkt untersagt. Der Handel mit lebenden Hummern ist sehr ungewöhnlich: Selbst das KaDeWe bietet diese nicht mehr lebend an, weil die Auflagen so hoch sind. Die Marktbesitzer klagen gegen diese Auflagen. Die zuständige Kammer muss nun am 15. Februar jetzt entscheiden, welche der Auflagen rechtmäßig sind. Rainer W. During