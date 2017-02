Bis 2020 braucht Berlin 76 neue Klassenzüge

Berlin - Weil die Bevölkerung in Berlin wächst und es in den nächsten Jahren viel mehr Schüler geben wird als heute, müssen dringend neue Schulen gebaut und bestehende erweitert werden. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich den Ausbau und die Sanierung der Schulen auch als eine der wichtigsten Aufgaben dieser Legislaturperiode auf die Fahne geschrieben. Jetzt veröffentlichte der Senat eine Übersicht, aus der hervorgeht, wo und wann in den Bezirken neue Bauten entstehen sollen. Dies geht aus einer Antwort von Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) auf eine schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck hervor.

Bis 2024 gibt es an den staatlichen allgemeinbildenden Schulen rund 70 000 Schüler mehr als heute. Konkrete Planungen gibt es bereits bis zum Schuljahr 2020/21: In den nächsten vier Jahren müssen über 76 neue Klassenzüge eingerichtet werden, die Hälfte davon im Grundschulbereich. PNN