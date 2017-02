Knallgelb und voll geladen

Berliner Polizei stellt ihren neuen Taser vor

Berlin - Der neue Taser der Berliner Polizei ist knallgelb und er soll Leben retten. Dies sagte der Einsatztrainer der Polizei, Thomas Drechsler, am Donnerstag bei einer Vorführung des „Distanz-Elektroimpulsgerätes“, wie es offiziell heißt. Am Montag begann ein Test mit 20 Tasern in zwei Abschnitten in Berlin-Kreuzberg und -Mitte, zum Gebrauch kam es noch nicht. Versprochen wird ein „absolut geringes Verletzungsrisiko“.

Die Polizei kennt die Gerüchte über die vielen Toten durch angeblichen Taser-Einsatz und die Vorurteile gegen den Gebrauch und ist entsprechend vorsichtig in den Formulierungen. Alle Geräte seien mit Datenspeichern versehen, sodass jede Betätigung der Geräte dokumentiert wird. Es werde niemals einfach so drauflosgetasert, so das Versprechen. Andererseits habe es in den vergangenen Jahren mehrere Tote gegeben durch Schusswaffengebrauch – immer dann, wenn psychisch kranke Menschen Polizisten angriffen. In solchen Fällen soll jetzt drei Jahre lang das neue Gerät zum Einsatz kommen – wenn der dafür geschulte Beamte denn gerade im Einsatz ist. Von dem Test hänge es ab, ob die 1100 Euro teure Waffe berlinweit beschafft wird.

Eingesetzt wird der Taser bereits seit 16 Jahren beim SEK, in dieser Zeit wurde er 24 Mal gegen Menschen und einmal gegen einen Hund eingesetzt. Einen Toten gab es: Der Taser versagte und der Selbstmörder sprang vom Hochhaus. So etwas soll sich nicht wiederholen, heißt es nun von der Polizei. PNN/Ha