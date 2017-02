09.02.2017

von Silvia Vogt

Neubau von Schulen in Berlin : In diesen Bezirken entstehen neue Schulen

Bild vergößern Wir wachsen noch. Vor allem Grundschulen werden in allen Bezirken benötigt. Foto: dpa/ Jonas Güttler

Der Senat plant stadtweit 30 neue Schulen, um 70.000 zusätzliche Schüler unterzubringen. Ein Überblick der Projekte in den Bezirken.

Bauboom an den Schulen: Weil es in den nächsten Jahren viel mehr Schüler geben wird als heute, müssen dringend neue Schulen gebaut und bestehende erweitert werden. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich den Ausbau und die Sanierung der Schulen als eine der wichtigsten Aufgaben dieser Legislaturperiode auf die Fahne geschrieben. Jetzt veröffentlichte der Senat eine Übersicht, aus der hervorgeht, wo und wann in den Bezirken neue Schulen gebaut werden. Die Informationen gehen aus einer Antwort von Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck hervor.

Bis 2024 gibt es an den staatlichen allgemeinbildenden Schulen rund 70 000 Schüler mehr als heute (siehe Grafik). Konkret geplant sind bis zum Schuljahr 2020/21 über 76 neue Klassenzüge, die Hälfte davon in den Grundschulen.

„Wir müssen dafür sorgen, dass es in allen Bezirken genügend Schulplätze gibt, besonders im Grundschulbereich“, sagt Bildungspolitiker Langenbrinck, „denn hier gilt das Prinzip: kurze Beine, kurze Wege.“

„Wir werden in den nächsten Jahren 30 neue Schulen bauen“, sagte Senatorin Sandra Scheeres (SPD). Sie wies auf die im vergangenen Jahr eingerichtete Task Force Schulbau hin, der Vertreter von Bildungs-, Bau- und Finanzverwaltung angehören und die monatlich tage. Wie berichtet stehen inzwischen elf Bauvorhaben auf der Liste der Taskforce, die mit halbierter Bauzeit realisiert werden sollen.

Am höchsten ist der Schulplatzbedarf bis 2024/25 in Lichtenberg und Pankow, Zuwächse gibt es allerdings in allen Bezirken.



Unser Überblick



Mitte

In der Europacity entsteht eine neue Grundschule an der Chaussee- Ecke Boyenstraße, die 288 Schüler aufnehmen soll. Im August 2017 soll sie fertig sein, gibt der Bezirk an. Die Papageno-Grundschule in der Bergstraße bekommt ebenfalls noch dieses Jahr einen Erweiterungsbau in Modulbauweise (sogenannter MEB). Ebenfalls bereits gebaut wird am John-Lennon-Gymnasium; hier entstehen 58 zusätzliche Plätze. Geplant sind außerdem Erweiterungsbauten an der Möwensee-, Gustav-Falke-, Tucholsky- Heinrich-von-Stephan-, City-, Anna- Lindt-, Albert-Gutzmann und Gottfried- Röhl-Schule. Eine neue Schule soll an der Adalbertstraße entstehen.

Friedrichshain-Kreuzberg

Vor allem in Friedrichshain wird gebaut. Eine neue Grundschule entsteht in der Corinthstraße, eine weitere soll im beschleunigten Verfahren in der Pufendorfstraße gebaut werden. Neue weiterführende Schulen sind auf dem SEZ-Areal in der Landsberger Allee und dem Areal Müncheberger Straße geplant. Erweitert werden außerdem unter anderem die Kapazitäten der Zille-, Pettenkofer- und Thalia-Schule.

Pankow

Bis 2017/18 soll das neue Gymnasium in der Pasteurstraße in Prenzlauer Berg fertiggestellt sein. Bis 2018/19 soll ein Gebäude in der Buchholzer Straße in Niederschönhausen einzugsbereit für eine Grundschule sein. MEBs werden an der Hagenbeck-, Kurt-Tucholsky- und Konrad-Duden-Sekundarschule errichtet. Vergrößert wird außerdem die Grundschule Wilhelmsruh. Geplant ist außerdem eine Grund- und weiterführende Schule auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs in der Berliner Straße.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Gebaut wird am Standort der Otto-Guericke-Sekundarschule in der Eisenzahnstraße. Weitere Bauplanungen gibt es an vier Grundschulen: Erwin-von-Witzleben-, Alt-Schmargendorf-, Helmuth- James-von-Moltke-, Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

Spandau

An der Bernd-Ryke-Grundschule, der Wolfgang-Borchert-Sekundarschule und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium werden Ergänzungsbauten aufgestellt. Eine neue Grundschule soll im beschleunigten Verfahren in der Goltz-/Mertensstraße entstehen. Vergrößert werden sollen die Grundschule an der Pulvermühle und die Heinrich-Böll-Oberschule.

Steglitz-Zehlendorf

Die Grundschule an der Drakestraße bekommt einen modularen Ergänzungsbau, das ist auch für das Fichtenberg-Gymnasium geplant, damit das Hauptgebäude saniert werden kann. Zwei neue Grundschulen sind geplant: in der Plantagenstraße und in Lichterfelde Süd.

Tempelhof-Schöneberg

Die Paul-Simmel-Grundschule bekommt einen MEB, weitere Daten lieferte der Bezirk nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung nicht.

Neukölln

Die Daten des Bezirks fehlen in der Senatsübersicht ebenfalls, auf Tagesspiegel-Anfrage nannte das Bezirksamt folgende Bauprojekte: Der Erweiterungsbau am Campus Rütli wird dieses Frühjahr fertiggestellt, ausgebaut werden Sonnen-Grundschule und Leonardo- da-Vinci-Gymnasium, weitere Pläne gibt es für Campus Efeuweg und Clay-Schule.

Treptow-Köpenick

MEBs werden an drei Schulen errichtet: Grünauer Gemeinschaftsschule, Schule an der Feuerwache, Schule am Buntzelberg, auch die Merian-Schule wird ausgebaut. Eine neue Grund- und Sekundar- schule ist in Adlershof geplant. An der Stillerzeile soll ein alter Grundschulstandort reaktiviert werden.

Marzahn-Hellersdorf

Eine neue Sekundarschule ist in Mahlsdorf geplant. Die Fuchsberg-Grundschule bekommt ein neues Gebäude.

Lichtenberg

Rund 9200 Schüler mehr muss Lichtenberg bis 2024 unterbringen. Neue Grundschulen sollen in der Sewanstraße und der Konrad-Wolf-Straße gebaut werden. Eine weitere Grundschule wird mit MEBs in der Rüdigerstraße errichtet. Ausbau- und Neubaupläne gibt es unter anderem in der Wartiner Straße und der Paul-Junius-Straße.

Reinickendorf

In der Thurgauer Straße ist bis 2023 eine neue Grundschule geplant. Im Schumacher-Quartier in Tegel sollen eine Grund- und eine Sekundarschule entstehen.