09.02.2017

Prozess um Brandanschlag von Nauen : Urteile am Donnerstag erwartet

Bild vergößern Im August 2015 ist diese Turnhalle in Nauen angezündet worden, die als temporäre Notunterkunft für Flüchtlinge gedacht war. Foto: Julian Stähle/dpa

Zehn Wochen hat die Potsdamer Staatsschutzkammer gegen die mutmaßlichen Brandstifter von Nauen verhandelt. Sie sollen eine als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Turnhalle angezündet haben. Wie werden die Urteile ausfallen?

Eineinhalb Jahre nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) will das Landgericht Potsdam am Donnerstagnachmittag die Urteile gegen die mutmaßlichen Täter verkünden. Als einer der sechs Angeklagten hatte der NPD-Politiker Maik Schneider die Tat im Prozess gestanden. Für ihn hat die Staatsanwaltschaft acht Jahre und neun Monate Haft beantragt sowie weitere 21 Monate Freiheitsentzug für andere Delikte.

Gegen zwei mutmaßliche Mittäter hatte Staatsanwalt Nils Delius Gesamtstrafen von acht Jahren und drei Monaten beziehungsweise drei Jahren und neun Monaten Haft beantragt. Bei den übrigen drei Angeklagten plädierte er auf Bewährungsstrafen.

Sachschaden: 3,5 Millionen Euro

Bei dem Anschlag war im August 2015 die Sporthalle eines Oberstufenzentrums komplett niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. Schneider hatte in dem Prozess von einem Unfall gesprochen und erklärt, er habe die Halle als politisches Zeichen nur "einrußen" wollen. (dpa)