NACHRICHTEN

Nach Streiks in Frankfurt drohen weitere Arbeitskämpfe

Frankfurt (Oder) - Mit einem Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen den öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt (Oder) weitgehend lahmgelegt. Lediglich einige Schulbusse seien in Absprache mit Stadtwerken gefahren, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Er schätze, dass rund 20 000 Menschen von der Aktion betroffen waren. Am Vormittag nahmen die rund 40 Bus- und Tramfahrer ihre Arbeit wieder auf. Die Gewerkschaft kündigte für die Zeit bis zur Fortsetzung der Tarifverhandlungen für Brandenburger Nahverkehrsunternehmen am 16. Februar zwei weitere Warnstreiks an. Welche Kommunen betroffen sein werden, will Verdi jeweils erst am Vortag bekanntgeben. dpa

Berliner Ring nach Unfall mti drei Lastern gesperrt

Potsdam - Nach einem schweren Unfall mit drei Lastwagen ist der Berliner Ring Richtung Magdeburg am Dienstagabend gesperrt worden. Die Lastwagen seien im Baustellenbereich unweit des Dreiecks Nuthetal aufeinander gefahren, teilte die Polizei in Potsdam mit. Dabei seien auch Teile der Ladung auf die Fahrbahn gerutscht. Die Sperrung dauerte bis in die Nacht hinein an. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Lastwagenfahrer blieben alle unverletzt. dpa

Ministerin will mehr Transparenz von Deutscher Bahn

Potsdam - Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) hat von der Deutschen Bahn angesichts der Ausfälle beim Prignitz-Express eine bessere Information der Fahrgäste verlangt.„Ich war sehr verärgert, dass das über Nacht gekommen ist“, sagte Schneider am Dienstag in Potsdam. Sie habe in einem Gespräch mit der Bahn darauf gedrängt, dass die Situation jetzt verbessert werde. Das Land Brandenburg werde zudem nur für die Leistungen bezahlen, die erbracht würden. Die Bahn hatte zu Wochenbeginn auf Teilen der Bahnlinie RE 6 (Wittenberge-Neuruppin-Hennigsdorf-Berlin- Gesundbrunnen) einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, weil die Dieselloks in die Werkstatt mussten. Derzeit sucht die Bahn nach einer besseren Ersatzlösung. Seit Montagmorgen fahren zwischen Wittenberge und Wittstock (Dosse) nur noch Busse als Ersatz. Zwischen Hennigsdorf und Berlin-Spandau werden ebenfalls Busse eingesetzt, dort gibt es aber auch Alternativen wie S-Bahnen. Die oppositionelle CDU beantragte eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses für kommenden Montag. Tausende Bürger seien vollkommen unvermittelt von Chaos getroffen, kritisierte CDU-Verkehrsexperte Rainer Genilke. Das Problem müsse schnellstmöglich behoben werden.dpa