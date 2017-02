07.02.2017

Betrugsprozess gegen Linke-Politiker Peer Jürgens : Staatsanwaltschaft beantragt fast zweijährige Haftstrafe auf Bewährung

Bild vergößern Peer Jürgens (Linke) muss sich vor dem Amtsgericht Potsdam wegen Betrugs und Wahlfälschung verantworten. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Seit vier Monaten steht der ehemalige Linke-Landtagsabgeordnete Peer Jürgens wegen Betrugs mit Steuergeldern vor Gericht. Am Dienstag wurden die Plädoyers gesprochen.

Im Betrugs-Prozess gegen den Linken-Politiker Peer Jürgens hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe gefordert. Der einstige Abgeordnete habe mit falschen Angaben zu seinen Wohnsitzen über zehn Jahre hinweg den Landtag um knapp 87 000 Euro betrogen, sagte Oberstaatsanwalt Rüdiger Falch am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Amtsgericht Potsdam. Dies sei gewerbsmäßiger Betrug.

Staatsanwalt beantragt ein Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung

Zudem habe der 36-Jährige Wahlfälschung begangen, weil er sich mit einem angeblichen Hauptwohnsitz in Beeskow zu Unrecht einen Sitz im Kreistag von Oder-Spree gesichert habe. Der Staatsanwalt forderte für Jürgens eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung. In dieser Zeit solle der 36-Jährige die kassierten Fahrtkosten und Mietzuschüsse von 87 000 Euro an den Landtag und 10 000 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen, fordert die Staatsanwaltschaft.

Jürgens hatte die Vorwürfe im Prozess weitgehend bestritten. Nach der Zeugenaussage einer Nachmieterin musste er allerdings einräumen, dass er gut zwei Jahre lang mit falschen Angaben insgesamt 7400 Euro Zuschüsse für eine angebliche Zweitwohnung in Potsdam erschlichen hatte. Dieses Geld hat Jürgens dem Landtag zurückgezahlt. Am Nachmittag wollte die Verteidigung plädieren. Das Urteil wird am kommenden Montag erwartet. (dpa/PNN)