07.02.2017

von Laura Hofmann Drucken

Alte Münze in Berlin-Mitte : Lederer will auf 12,5 Millionen Euro verzichten

von Laura Hofmann

2 Bild vergößern Kultursenator Klaus Lederer spricht bei einer Podiumsrunde der Berliner Clubcommission zum Thema "Musik und Clubkultur" im Gretchen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der Bund hatte Millionen für die Sanierung der Alten Münze bereitgestellt, doch der neue Kultursenator hat andere Pläne und will kein "House of Jazz".

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will das Millionengeschenk des Bundes für die Sanierung der Alten Münze in Berlin-Mitte nicht – und somit kein „House of Jazz“ am Molkenmarkt. Bei einer Veranstaltung zur Clubkultur in Berlin sagte Lederer am Montagabend: „Wir werden das Geschenk wahrscheinlich nicht annehmen“. Im Haushaltsausschuss des Bundestages wurden im November überraschend 12,5 Millionen Euro für die Sanierung der Alten Münze bereitgestellt.

Hintergrund sind die Pläne des ehemaligen Kulturstaatssekretärs Tim Renner, dort ein „House of Jazz“ entstehen zu lassen. Der Musiker Till Brönner wollte einen Ort etablieren, an dem Stars der Jazz-Szene für Konzerte zusammenkommen, und talentierte Musiker in einer Akademie gefördert werden. Lederer sagte am Montag, stattdessen solle ein Konzeptverfahren über die Nutzung der Alten Münze entscheiden.

Manager von Till Brönner überrascht

Der Manager von Till Brönner, Pino Brönner, reagierte am Dienstagvormittag überrascht auf die Aussage Lederers. Man versuche seit Wochen, den Kultursenator zu erreichen, um mit ihm über das "House of Jazz" zu sprechen, habe sich nicht einmal zusammen an den Tisch gesetzt. Jetzt aus der Presse von einer Absage an die Pläne Brönners zu erfahren, sei verwunderlich.

Bei der ehemaligen Münzprägeanstalt handelt es sich um eine fast 10.000 Quadratmeter große Immobilie in bester Lage direkt am Spreeufer.