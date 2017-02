06.02.2017

Berlin-Schöneberg : Drei Menschen sterben bei Feuer in Saunaclub

4 Bild vergößern Trauer um die Toten. In dem Saunaclub in der Kurfürstenstraße kamen drei Menschen bei einem Feuer ums Leben. Foto: Odd Andersen/AFP

In einem Saunaclub in der Kurfürstenstraße ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Drei Männer starben, einer wurde schwer verletzt. Brandursache soll ein technischer Defekt sein.

Am Morgen danach ist der Ort der Brandkatastrophe abgesperrt mit Flatterband, Löschschaum liegt auf dem Gehweg und auf der Straße, Polizisten schirmen das Haus in der City West ab. Bei dem Brand in dem Saunaclub waren drei Männer gestorben. Im Gedenken an die Toten hat ein Passant Blumen niedergelegt. Nach Polizeiangaben sind die Toten noch nicht identifiziert, sie sollen obduziert werden. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 48-jährigen Mann, der in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste.

Drei Tote nach einem Feuer - so viele Menschen waren zuletzt vor sechs Jahren ums Leben gekommen. Im März 2011 war eine Familie in der Neuköllner Sonnenallee im Schlaf überrascht worden, nachdem ein Brandstifter einen Kinderwagen im Treppenhaus angezündet hatte. 2005 waren in der Moabiter Ufnaustraße neun Menschen ums Leben gekommen, ein Zwölfjähriger hatte im eigenen Haus Kinderwagen im Treppenhaus angezündet.

Spezialisten der Polizei untersuchen jetzt den Tatort

Die Ursache für das jetzige Feuer könnte ein technischer Defekt sein. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einer abgehängten Zwischendecke, in dem viele Elektrokabel liegen. Gebrannt habe es nur auf etwa Am Morgen rückten die Spezialisten der Polizei an und untersuchen den Tatort. Bei dem Brand in dem Saunaclub sei zudem ein Mann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Montag. Die Todesursache der drei Opfer war zunächst unklar. 15 weitere Männer seien vor Ort untersucht worden, sagte der Sprecher. Mit weiteren Verletzten oder Toten werde nicht gerechnet.

Saunaclub befindet sich gegenüber von Zoo-Eingang und Aquarium

Der Saunaclub ist im Keller und Parterre eines Hauses in der Kurfürstenstraße in Schöneberg untergebracht. Dabei handelt es sich um den 2000 Quadratmeter großen Sauna-Club „Steam Works“ (ehemals „Apollo-Splash-Club“). Dieser befindet sich an der Nürnberger Ecke Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem Elefantentor und dem Aquarium.

25 Menschen eilten aus der Sauna auf die Straße

Der Brand war am Sonntagabend um 22.23 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen nach Angaben der Feuerwehr bereits etwa 25 Menschen auf der Straße. Die Suche nach Vermissten in dem stark verqualmten Club war der Feuerwehr zufolge sehr schwierig, da der Saunaclub sehr verwinkelt ist und sich auf zwei Etagen verteilt. Zahlreiche kleine Zimmer mussten aufgebrochen und kontrolliert werden. Dabei wurden die Toten entdeckt.

Darüber befindet sich eine große Seniorenresidenz

Die Flammen breiteten sich nicht auf die darüberliegenden zehn Stockwerke des Hochhauses aus. Die restlichen Bewohner des Hauses, in dem sich auch eine Seniorenresidenz befindet, seien nicht zu Schaden gekommen. Allerdings war der Rauch in das Treppenhaus des Heimes gezogen.

