NACHRICHTEN

Regionalzüge müssen in Werkstatt

Wittenberge/Berlin - Die Deutsche Bahn hat wegen zwei Rauchvorfällen vorsorglich Sonderprüfungen bei Regionalzügen veranlasst. Weil die Bahnen in die Werkstatt müssen, kommt es drei Wochen lang stellenweise zu Zugausfällen in Berlin und Brandenburg, wie das Unternehmen am Wochenende ankündigte. Betroffen ist die Linie RE 6, mit dem Wochenstart müssen sich Zugfahrgäste auf längere Fahrzeiten einstellen. Die Züge müssen vorsorglich überprüft werden, weil den Angaben zufolge in zwei Fällen im Antriebsmodul im Bereich des Dieselmotors Rauch aufgetreten war. Ab dem heutigen Montag entfallen laut Bahn die Züge in den Abschnitten Wittenberge-Wittstock/Dosse im Nordwesten Brandenburgs sowie Hennigsdorf-Berlin-Spandau. Stattdessen fahren Ersatzbusse. Fahrräder könnten hier allerdings nicht mitgenommen werden. Zwischen Berlin-Spandau und Berlin-Gesundbrunnen fallen die Züge der Linie RE 6 dagegen ersatzlos aus, wie es weiter hieß. Die Fahrplanänderungen gelten demnach bis zum 26. Februar. dpa

20-Jähriger in Kneipe schwer verletzt

Brandenburg/Havel - Ein 20-Jähriger ist in einer Kneipe in Brandenburg/Havel von Unbekannten geschlagen und schwer verletzt worden. Er wurde in der Nacht zu Samstag ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Bereich der Tanzfläche war dem Mann zunächst mit einer Flasche ein Schlag auf den Hinterkopf versetzt worden, danach wurde er mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Als er am Boden lag, hätten zwei Unbekannte noch auf ihn eingetreten. Die Täter verschwanden unerkannt. Die Partyeinrichtung befindet sich den Angaben zufolge auf dem Gelände einer Hochschule. dpa

Nach Hausbrand in Klinik

Fredersdorf-Vogelsdorf - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus östlich von Berlin sind drei Bewohner verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag in der Küche des Wohnhauses in Fredersdorf-Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) aus, wie das Lagezentrum in Potsdam mitteilte. Die drei Bewohner – zwei 52-Jährige und ein 86-Jähriger – seien mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Drei weitere Bewohner eines Nachbarhauses kamen den Angaben zufolge wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung auch ins Krankenhaus, konnten aber inzwischen wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Der Notruf war um 03.17 Uhr eingegangen, wie es weiter hieß. Warum das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, der Einsatz war am Morgen beendet. dpa

Haltestellen seltener demoliert

Potsdam - An vielen Bus- und Bahnhaltestellen in Brandenburg wird weniger randaliert. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zwar haben Kommunen und Verkehrsbetriebe immer wieder über mutwillige Zerstörungen oder Schmierereien zu klagen, vielerorts blieben die Fallzahlen aber konstant oder sind leicht rückläufig. „Mutwillig zerstört wird ganzjährig“, sagte ein Cottbuser Stadtsprecher. Erfahrungsgemäß betreffe das aber höchstens 15 Haltestellen pro Jahr. Kommunen wie Bernau oder Eberswalde nennen ebenfalls geringe Fallzahlen. Das Landeskriminalamt bestätigt rückläufige Sachbeschädigungen an Haltestellen bis ins Jahr 2015. dpa