03.02.2017

Ansturm auf Schreckschusswaffen : Berlin rüstet auf

von Sebastian Leber

Bild vergößern "Nicht den Tätern das Feld überlassen." Carolin Matthie wirbt in Youtube-Videos für Schreckschusswaffen. Foto: Kai-Uwe Heinrich

4413 Kleine Waffenscheine wurden 2016 in Berlin genehmigt, im Jahr davor nur 816. Wer einen hat, darf Waffen tragen, die tödlich aussehen – und es auch sein können. Macht das die Stadt und ihre Bürger sicherer? Unser Blendle-Tipp.

Im Flur warten mehr Menschen, als es Stühle gibt. An der Wand ein Zettel: Wegen der Vielzahl an Anträgen sei derzeit mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen, aktuell komme erstmal die dran, die einen Eingangsstempel vom 22. September 2016 haben. Mittwochnachmittag am Platz der Luftbrücke, Polizeipräsidium, dritter Stock. Die Sachbearbeiterin in Zimmer 3503 hat ein großes Foto von Knut neben dem Schreibtisch, eines, auf dem der Eisbär noch ganz jung ist und kaum stehen kann.

„Ich komme wegen des Kleinen Waffenscheins. Ist das kompliziert?“

„Nee, ganz einfach.“

Das Prozedere müssen die Mitarbeiter der Waffenbehörde derzeit jeden Tag dutzendfach erklären. Die Nachfrage nach dem sogenannten Kleinen Waffenschein ist 2016 explodiert: 4413 Anträge wurden genehmigt, das entspricht einem Plus von 500 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Schein braucht, wer eine Schreckschusspistole tragen möchte. Wer keinen besitzt, darf sie nur zu Hause lagern. Benutzt werden darf sie, ob mit oder ohne Schein, nur zur Selbstverteidigung, also in Notwehr, oder zur Übung am Schießstand.

Polizisten, Branchenexperten und Waffenhändler sagen, der Ansturm auf die Schreckschusswaffen habe nach den Übergriffen von Köln eingesetzt. Er liege begründet in einem diffusen Gefühl von Unsicherheit. Angeheizt werde er durch Terrordrohungen einer- und populistische Stimmungsmache andererseits.

In Berlin kostet der Schein 50 Euro. Man muss lediglich einen einseitigen Bogen ausfüllen, seine Adresse eintragen, offenlegen, ob man in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt wurde, angeben, ob Drogen- oder Alkoholsucht besteht und welche körperlichen Gebrechen man hat. Im Vordruck aufgeführt: Anfallsleiden, Hirnverletzungen, Nachtblindheit, Einäugigkeit...

Frage an die Sachbearbeiterin: „Wenn man so eine Pistole noch nie gehalten hat – wo kann man das lernen, für den Ernstfall?“

„Och, das ist nicht weiter schwierig“, sagt die Frau, das könne eigentlich jeder. „Vielleicht zeigt Ihnen ja der Verkäufer, wie das funktioniert.“

Schreckschusswaffen auf der Domplatte? "Auf keinen Fall."

Weil Schreckschusswaffen keine Kugeln verschießen, sondern wahlweise Gas oder Pulver, gelten sie als „nicht scharf“. Deshalb wird vom Träger kein Sachkundenachweis gefordert. Auf dem Infoflyer, den die Frau von der Waffenbehörde mitgibt, stehen dennoch ein paar Warnhinweise. Die Waffe sei zu Hause sicher aufzubewahren und auf der Straße unbedingt verdeckt zu tragen. Zu Sportveranstaltungen, Kunstausstellungen und Volksfesten dürfe man sie gar nicht mitnehmen. Oder zu Demonstrationen. Oder zu Mittelaltermärkten. Überhaupt: zu öffentlichen Veranstaltungen.

Nachfrage an die Sachbearbeiterin: „Und auf die Kölner Domplatte, zu Silvester?“

„Auf keinen Fall.“

Ein bekanntes Waffengeschäft in Mitte. In den Vitrinen liegen jede Menge Gewehre und Pistolen, Gehörschutz, Halfter zum Umhängen. Es gibt auch Armbrüste, Tarnkleidung und dreibeinige Zielhilfen, die wie Kamerastative aussehen. Gerade hält ein Kunde eine Waffe in der Hand, die verdammt nach Maschinenpistole aussieht. Ist im Grunde auch eine, sagt er, aber eben ein Nachbau für Sportschützen. Das Original, die MP5 von Heckler & Koch, wird von der französischen Fremdenlegion und den Navy-Seals benutzt. Diese hier verschieße zwar Stahlkugeln, aber bloß mit Druckluft. „Siehste, steht ja extra: MP5 K-PDW.“ Erfreulich sei, dass die Waffe echte Rückstöße simuliere. Habe zwar keinen Nutzen, mache aber Spaß. Blowback-Variante nennt man das.

Der Verkäufer hat aktuell nicht viele Schreckschusspistolen zur Auswahl. Er legt einen kleinen Koffer auf die Glasvitrine und öffnet ihn. „Ruhig mal anfassen!“ Der Griff ist aus Kunststoff, der Lauf aus Metall. Kalter Klumpen in der Hand, halbes Kilo, pechschwarz. Die Walther P99 sei das meistverkaufte Modell überhaupt. 169 Euro, Magazin für 15 Schuss.

„Ist das schwer, die Waffe im Ernstfall zu benutzen, so ganz ohne Erfahrung?“

„Was sollte daran schwer sein? Man drückt ab, und dann macht es Krach.“

Sicherung? "Würde nur stören."

Die Schreckschuss-P99 sei ein Nachbau der Pistole, mit der in vielen Bundesländern Polizisten auf Streife gehen. „Schon deshalb darf sie nicht zu kompliziert sein. Ich sag mal, die ist narrensicher.“ Und praktischerweise verfüge die Pistole auch über keine Sicherung. „Würde nur stören.“

Problematischer sei es mit der Munition. Es gibt unterschiedliche, man erkennt sie an den Farben der Plastikkappen. Grün bedeutet Knallpatrone, enthält nur Nitrocellulose, bekannt als NC-Pulver, das schrecke Angreifer durch Lärm ab. Gelb steht für Reizgas, also CS-Gas. „Bringt Leute zum Weinen, hilft aber nicht gegen Besoffkis.“ Dann gibt es die goldenen Patronen, sogenannte Flashs. Bei denen zuckt ein greller Feuerblitz aus der Mündung, das schinde Eindruck, zumindest bei Dunkelheit.

Die wirkungsvollsten Patronen aber seien die roten. Die enthalten Pfefferspray. Offiziell seien sie in Deutschland nur zur „Tierabwehr“ zugelassen. „Aber die wirken auch gegen Drogenabhängige.“

Soweit die Theorie. Im Moment dürfe man jedoch nicht wählerisch sein, schließt der Verkäufer. Wegen der hohen Nachfrage sei es schwer, überhaupt Munition zu beziehen. Da müsse man sich auch mal mit Platzpatronen zufrieden geben.

Zum akuten Engpass beigetragen hat auch die Informatikstudentin Carolin Matthie. Die 24-Jährige wohnt in Adlershof und fühlt sich abends auf der Straße unsicher, vor allem seit Köln. Wären jetzt Wahlen, sagt sie, würde sie ihr Kreuz bei der AfD machen. Carolin Matthie hat sich eine Schreckschusspistole gekauft und schwärmt davon in Youtube-Videos, Suchbegriff „Guns ’n Girls, Tipps zur Selbstverteidigung“. Sie hat sich für den Marktführer entschieden, die Walther P99. Die Waffe trägt sie in einem Halfter am Gürtel. Zu Hause in Adlershof stellt sie sich regelmäßig vor den Spiegel und übt, die Waffe zu ziehen und durchzuladen. „Damit ich im Ernstfall nicht lange rumfummeln muss. Damit es eine flüssige Bewegung wird.“ Den Ernstfall gab es noch nicht. Einmal, sagt sie, sei ihr eine Gruppe Männer hinterhergelaufen. Die hätten Dinge gesagt, die sie akustisch nicht verstanden habe, aber es klang bedrohlich. Wären die Typen noch näher gekommen, sagt Matthie, hätte sie die P99 gezogen.

