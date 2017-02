Tödlicher Angriff im Drogenrausch

Luckenwalde - Ein 20-Jähriger soll in Luckenwalde (Teltow-Fläming) im Drogenrausch den Lebensgefährten seiner Mutter getötet haben. Diese habe den pflegebedürftigen 64-Jährigen am Dienstagmorgen tot im gemeinsamen Haus entdeckt, als sie am Morgen um 7 Uhr vom Nachtdienst nach Hause kam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Potsdam mit. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in der Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sohn der 55-Jährigen und ihrem Lebensgefährten. Der 64-Jährige verstarb noch in den Nachtstunden zu Hause. An der Leiche habe es Anzeichen gegeben, die auf eine Gewalttat hindeuteten. Polizeibeamte nahmen den 20-jährigen Sohn noch im Haus vorläufig fest, Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. Allerdings äußerte er sich gegenüber den Ermittlern zu der Tat. Nun müsse geprüft werden, ob sich die Aussagen mit den Umständen vor Ort decken, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam. Zudem würden die Obduktionsergebnisse hinzugezogen. Es gibt auch erste Indizien: Er stand offenbar unter Drogen. Ein durchgeführter Schnelltest zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Deshalb wurde auch eine Blutprobe angeordnet. Der Mann ist bereits wegen verschiedener Delikte bei der Polizei bekannt. Die Mordkommission der Polizeidirektion West ermittelt wegen Totschlags. Sollte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragen, werde der Mann am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. dpa/axf