Brandenburg für neuen Asyldeal offen

Potsdam/Berlin - Angesichts der bisher nur kleinen Zahl Asylbewerber aus Berlin in der Erstaufnahme Wünsdorf (Teltow-Fläming) ist Brandenburg zu neuen Verhandlungen über das Flüchtlingsabkommen bereit. „Wenn die Berliner Änderungen an dem Vertrag wünschen, müssen sie aktiv werden“, sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Wie berichtet will Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) aus dem in der Bundesrepublik einmaligen Flüchtlingsdeal zur Unterbringung von Flüchtlingen im Nachbarland aussteigen. Derzeit werde dies geprüft, hatte Breitenbachs Sprecherin den PNN gesagt und erklärt: „Das ist eine teure Form von Unterbringung für Berlin.“

Nach dem Abkommen kann Berlin bis zu 995 Asylbewerber in Wünsdorf unterbringen. Dafür zahlt die Hauptstadt an Brandenburg eine Mindestpauschale von 340 000 Euro im Monat. Bislang lebten aber nur maximal 64 Berliner Flüchtlinge im Nachbarland, derzeit sind es nur 31 – für die Brandenburger ein gutes Geschäft: Bis zum Ende der Vertragslaufzeit im September müsste Berlin insgesamt rund vier Millionen Euro zahlen.

„Das Abkommen ist auf Berliner Wunsch zustande gekommen und es ist nun auch an Berlin, etwaige Änderungswünsche anzumelden“, sagte der Sprecher des Innenministeriums. In den vergangenen Monaten sei dazu schon einiges ausgehandelt worden. Zunächst sollten nur Berliner Asylbewerber kommen, deren Verfahren voraussichtlich länger dauern. Dazu könnten jetzt auch Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, sogenannte Dublin-Fälle und Moldawier kommen. Die notwendigen Veränderungen für den Vertrag habe Berlin aber noch nicht vorgelegt. Doch den neuen Entwurf wird der Senat wohl nicht mehr nach Potsdam schicken. Die Sprecherin der Senatssozialverwaltung hatte den PNN gesagt: „Mit den Kriterien finden wir keine Personen. Wir können das Kontingent nicht ausschöpfen, weil wir die Flüchtlinge dafür nicht haben.“ dpa/axf