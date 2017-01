NACHRICHTEN

Schwerlastverkehr durch Ort: Gericht stärkt Lärmschutz

Drebkau/Cottbus - Der Schwerlastverkehr auf der B169 in der südbrandenburgischen Ortsdurchfahrt Klein Oßnig ist aus Sicht des Verwaltungsgerichts Cottbus für die Anwohner unzumutbar. Der Lärmpegel liege in einem kritischen Bereich und das Tempolimit werde in 91 Prozent der Fälle überschritten, teilte das Gericht am Montag in seiner Urteilsbegründung mit. Der Landkreis Spree-Neiße ist als zuständige Straßenverkehrsbehörde nun verpflichtet, über einen zuvor abgelehnten Antrag einer Anwohnerin auf Lärmschutz erneut zu entscheiden. Laut Gericht hatte die Behörde die Ablehnung damit begründet, dass der Schwerlastverkehr nur über die Autobahnen gelenkt werden könnte, ein solcher Zwang aber unmöglich sei. Dem folgte das Gericht nicht. Klein Oßnig ist ein Ortsteil der Stadt Drebkau südlich von Cottbus. Der Landkreis hat die Möglichkeit, die Entscheidung mit einem Antrag auf Zulassung der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin- Brandenburg anzufechten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa

Autofahrer fährt gegen Baum

und stirbt

Chorin - Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Chorin (Barnim) ums Leben gekommen. Laut Polizei kam er am Montagmorgen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Straßenbaum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Landstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. dpa

Zuchtbullendiebstahl: Polizei hofft auf Zeugen

Neißemünde - Nach dem Diebstahl von vier Zuchtbullen aus einer Agrargenossenschaft in Neißemünde (Oder-Spree) setzt die Polizei auf mögliche Zeugen. „Die großen Tiere müssen mit einem Laster abtransportiert worden sein“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Stall liege so abgelegen, dass es Anwohnern aufgefallen sein könnte, falls ein großer Viehtransporter die Zufahrt passiert habe. Die Viehdiebe waren zwischen Freitagnachmittag bis Samstagfrüh in die Stallanlagen eingedrungen, hatten Türen aufgehebelt und die Tiere gestohlen. Um deren schnelle Identifizierung zu verhindern, ließen sie die Ohrmarken der Rinder zurück. Auch Zaunanlagen wurden gestohlen. dpa

Frauenleiche im Wassergraben – Identität der Toten geklärt

Karlsruhe - Nach dem Fund einer toten Frau in einem Wassergraben in Karlsruhe steht nun deren Identität so gut wie fest. Es handele sich sehr wahrscheinlich um eine als vermisst gemeldete 59-Jährige aus Brandenburg, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sei anhand ihrer Papiere und ihrer Kleidung sowie einer Beschreibung ihrer Person identifiziert worden. Die Todesursache sei noch unklar; für Dienstag wurde eine Obduktion anberaumt. Eigentlich war dies am Montag geplant gewesen. Die Frau lag mehrere Tage im Wasser. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bislang nicht. dpa