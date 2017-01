Berlin-Kreuzberg : Brand in Gerhart-Hauptmann-Schule

Graffiti beim "Social Center" der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule. (Aufnahme von 2014)

In der von Flüchtlingen besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Mann im Einsatz.

Am Sonntagmorgen hat es in der von Flüchtlingen besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Personen im Einsatz, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Schule wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.

Das Feuer war im ersten Stock eines Gebäudeflügels ausgebrochen, dort kam es zu einem Durchbrand in den zweiten Stock. Die Bewohner des Gebäudeteils hatte sich schon vor Ankunft der Feuerwehr gegen sieben Uhr morgens selbst in Sicherheit gebracht. Sie werden jetzt nach Angaben eines Pressesprechers auf andere Unterkünfte verteilt. Allerdings steht die Schule nach Informationen des Sprechers jetzt nicht leer, da in anderen Gebäudeteilen noch Menschen leben. Um wie viele Personen es sich handelt, war am Sonntagmorgen unklar.

Der Brand war gegen 8.30 Uhr wieder unter Kontrolle, die Buslinie M29 fährt die Haltestellen Ohlauer Straße und Glogauer Straße derzeit allerdings noch nicht wieder an, meldet die BVG.

Die Debatte um die besetzte Gerhard-Hauptmann-Schule und die Zustände dort läuft bereits seit Jahren. (cir)