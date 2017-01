Berlin: Warnstreik in Horten und Kitas

Berlin - Viele öffentliche Kitas und Schulhorte in Berlin sind am Donnerstag wegen eines Warnstreiks geschlossen geblieben. Die Gewerkschaften Verdi und GEW hatten 13 000 Erzieher und Sozialpädagogen zum Streik aufgerufen. Beteiligt haben sich laut Verdi 4000 Menschen. Die Gewerkschaften wollten den Druck auf die Arbeitgeber in den kürzlich begonnenen Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder erhöhen. Beschäftigte der Länder würden deutlich schlechter verdienen als ihre Kollegen beim Bund und bei den Kommunen. Berliner Erzieher, die nach Ländertarif bezahlt werden, bekämen monatlich bis zu 400 Euro weniger als ihre Kollegen in Brandenburg, wo der Kommunaltarif greift. Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung nahm sich bereits vor, die Gehaltslücke zu schließen. dpa