Energiewende in Brandenburgs Wohnquartieren

Potsdam - Weg vom Einzelgebäude hin zum Quartier: Brandenburg will mit neuen Stadtentwicklungskonzepten die Energiewende im Land voranbringen. Klimaschutz, Klimawandel und Energiewende erforderten lokale Lösungsansätze, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Auf einer Fachtagung wurden mit Vertretern von Kommunen und Wohnungsunternehmen Strategien diskutiert. Mitgliedsunternehmen des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen haben seit 1990 bereits 92 Prozent des Bestandes saniert, sagte Vorstand Maren Kern. Für eine energetische Sanierung müsse es aber mehr Aufklärung und Anreize geben. Mieter dürften aber nicht über Gebühr belastet werden. In Senftenberg nahm die größte Solarthermieanlage in Deutschland 2016 den Betrieb auf – für die Wärmeversorgung ohne Gas und Kohle. In Prenzlau wird bei der Sanierung der Innenstadt auf Windkraft und Tiefengeothermie gesetzt. dpa