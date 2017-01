NACHRICHTEN

Verdi: Warnstreik im Nahverkehr in Brandenburg/Havel

Potsdam - Im Tarifkonflikt für rund 3000 Beschäftigte von 16 brandenburgischen Nahverkehrsunternehmen ruft die Gewerkschaft Verdi für diesen Freitag zu einem Warnstreik in Brandenburg/Havel auf. Von 3.30 Uhr bis etwa 9 Uhr solle der Verkehr ruhen, teilte die Gewerkschaft mit. Aufgerufen zu dem Warnstreik seien die rund 150 Beschäftigten der städtischen Verkehrsbetriebe. Erst in der dritten Tarifrunde hätten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt. dpa

Haftbefehl im Fall des „Brunnen-Skeletts“ verkündet

Potsdam - Nach der Festnahme eines 33-jährigen Mannes im Fall des „Brunnen-Skeletts“ in der Uckermark ist am Mittwoch ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen verkündet worden. Der Mann befinde sich nun in Untersuchungshaft in Neuruppin, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer am Donnerstag. Der Verdächtige war am Mittwoch an seinem Wohnort in Dresden festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt. Er soll seinen Geschäftspartner aus Habgier getötet haben. In einem Brunnen in Schönermark (Oberhavel) wurde vor anderthalb Jahren das Skelett des Geschäftspartners gefunden. Der Brunnen befand sich auf dem Grundstück, auf dem das Opfer zuletzt wohnte. Erst bei Bauarbeiten der neuen Besitzer wurden die Überreste des Mannes entdeckt. Niemand hatte ihn als vermisst gemeldet. dpa

Deckenteil im Auswärtigen Amt stürzt herab – drei Verletzte

Berlin - Am Mittwochabend ist ein Teil der Deckenverkleidung eines Konferenzsaals im Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte auf eine Besuchergruppe herabgestürzt. Ein Mann erlitt eine Kopfplatzwunde, zwei Frauen wurden leicht verletzt. Nach ersten Untersuchungen hatte sich eine Holzplatte am Rand der Decke aus noch ungeklärten Gründen gelöst. Der betroffene Saal sowie zwei weitere Konferenzräume mit ähnlichen Deckenelementen wurden umgehend gesperrt. CS