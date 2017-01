26.01.2017

Unfall im Auswärtigen Amt : Deckenteil stürzte herab - drei Verletzte

Am Sitz des Bundesaußenministers in Mitte ist ein Deckenelement herabgefallen. Drei Menschen wurden verletzt.

Es knirschte und bröckelte - dann stürzte plötzlich am Mittwochabend ein Teil der Deckenverkleidung eines Konferenzsaales im Auswärtigen Amt in Mitte auf eine Besuchergruppe herab. Ein Mann erlitt eine Kopfplatzwunde, zwei Frauen wurden leicht verletzt. Alle drei wurden umgehend medizinisch versorgt, den Mann brachte ein Rettungswagen zur stationären Versorgung in eine Klinik. Er sei inzwischen wieder entlassen worden und befinde sich auf dem Weg der Genesung, teilte das Auswärtige Amt am Freitag mit.

Nach ersten Untersuchungen hatte sich eine Holzplatte am Rand der Decke aus noch ungeklärten Gründen gelöst. Zum Zeit des Unfalles sollen sich rund 50 Gäste in dem Saal aufgehalten haben. Der betroffene Saal sowie zwei weitere Konferenzräume mit ähnlichen Deckenelementen wurden umgehend gesperrt. Sachverständige sollen nun den Schaden untersuchen. Dem Vernehmen nach war am Sitz des Bundesaußenministers zuvor schon einmal ein Deckenteil in einem der zwei anderen Räume herabgefallen. Bei diesem Unfall erlitt aber niemand Verletzungen.