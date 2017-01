25.01.2017

Nach Nazi-Lob in Marzahn-Hellersdorf : Bei der AfD folgt auf Distanzierung eine Nominierung

Bild vergößern Im Kreise seiner Fraktionskollegen von der AfD: Bernd Pachal bei der BVV in Marzahn-Hellersdorf. Foto: Ingo Salmen

Ihr Fraktionsvize in Marzahn-Hellersdorf zeigt Sympathien für Top-Nazi Reinhard Heydrich. Die AfD bietet ihm trotzdem einen neuen Posten an - und macht sich unglaubwürdig. Ein Kommentar.

Die AfD in Marzahn-Hellersdorf baut weiter auf Bernd Pachal. Die Fraktion setzt sich damit dem Verdacht aus, nur auf Zeit gespielt zu haben, als sie sich vor Weihnachten "ausdrücklich und vollumfänglich" vom Lob ihres stellvertretenden Vorsitzenden für den Top-Nazi Reinhard Heydrich distanzierte. Wer dem "Schlächter von Prag" etwas Gutes abgewinnt, kann auch in MaHe für Sicherheit und Ordnung (und Bürgerdienste) sorgen, dachte sich die AfD offenbar – und nominierte Pachal für den Vorsitz des entsprechenden BVV-Ausschusses.

Handfeste Konsequenzen aus der Distanzierung sind nicht erkennbar. Wie will Fraktionschef Rolf Keßler denn die Konkurrenz künftig noch an demokratische Spielregeln erinnern, wenn Sympathien für die größten Feinde der Demokratie in den eigenen Reihen völlig okay sind? Auch das sollte er besser erklären, wenn er am Donnerstag in der BVV wie angekündigt zum Fall Pachal Stellung nimmt.

Die anderen Parteien ließen der AfD so viel Toleranz jedenfalls nicht durchgehen – und verweigerten Pachal im Ausschuss die Stimme, wie "LiMa+" berichtet. Den Vorsitz, auf den die AfD einen Anspruch hat, bekam stattdessen Manfred Bittner, in den 90er Jahren Wirtschafts- und Finanzstadtrat in Hellersdorf.

