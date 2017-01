NACHRICHTEN

Messerangriff auf syrischen Asylbewerber nach Notruf

Templin - Ein 25-jähriger syrischer Asylbewerber ist am Samstagnachmittag im brandenburgischen Templin von einem Einheimischen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Vor der Tat hatte der mutmaßliche Täter schon die Rettungskräfte angefordert, wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Ost am Sonntag in Frankfurt an der Oder mitteilten. Das Opfer wurde erheblich, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Hinweise auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund lägen derzeit nicht vor. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und ein Haftbefehl gegen ihn beantragt. Äußerungen und Handeln würden darauf schließen lassen, dass der junge Mann „gesundheitlich angegriffen“ sei, hieß es weiter. epd

Nach Vogelgrippe-Fall

45 000 Puten getötet

Lieberose - Nachdem der Geflügelpest-Erreger H5N8 in einem Geflügelmastbetrieb bei Lieberose nachgewiesen wurde, sind dort alle 45 000 Puten getötet worden. Das teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Sonntag mit. Seit Anfang vergangener Woche seien in dem Unternehmen immer mehr Tiere gestorben. Daraufhin wurden die Kadaver vom Landeslabor auf Vogelgrippe getestet; das Friedrich-Löffler-Institut bestätigte schließlich am Mittwoch den hochaggressiven Virustyp. Die Ursache für den Ausbruch der Geflügelpest ist noch unbekannt. Seit Anfang Dezember gilt in Brandenburg landesweit für Geflügel Stallpflicht. dpa