19.01.2017

von René Garzke Drucken

Landtag Brandenburg : Vorfall nach AfD-Kundgebung wird Thema im Innenausschuss

von René Garzke

Nach der AfD-Kundgebung am Montag protestierten Linksextreme vor dem Haus des AfD-Politikers Thomas Jung und schüchterten so seine Familie ein. Der Vorfall wird nun Thema im Innenausschuss des Landtags.

Potsdam - Der Innenausschuss des Landtags wird sich am heutigen Donnerstag in einer Sondersitzung auch mit dem Vorfall nach einer AfD-Kundgebung in Potsdam beschäftigen. Wie berichtet hatten Linksextreme am späten Montagabend das Privathaus des AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Jung belagert, Parolen gerufen und so dessen Familie eingeschüchtert. Nun soll das Innenministerium vor dem Ausschuss Bericht erstatten.

Weitere Themen sind die nicht angemeldete Demonstration von Neonazis in Cottbus und das gescheiterte NPD-Verbot.