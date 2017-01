18.01.2017

von Rochus Görgen

Brandenburg : Landtag gegen Obergrenze für Wölfe

Bild vergößern Die Zahl der Wolfsrudel im Land Brandenburg hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht – und damit auch die Zahl der Konflikte in der Mark. Aktuell gibt es nach Angaben des Landesumweltministeriums 22 Rudel und zwei Paare. Foto: dpa (Symbolbild)

Die AfD beantragte im Landtag Brandenburg eine Obergrenze für Wölfe. Das wurde aber abgelehnt.

Potsdam - Der Landtag von Brandenburg hat sich gegen eine Obergrenze für Wölfe im Land ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag der rechtspopulistischen AfD wurde am Mittwoch in Potsdam von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Der Wolf sei in Deutschland ausgerottet worden, jetzt sei er wieder zurückgekehrt, sagte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Statt eine Obergrenze festzulegen sei es wichtig, dass die Behörden bei sogenannten Problemwölfen handlungsfähig seien.

In Rathenow hatte sich Ende vergangenen Jahres ein Wolf einem Kind genähert. Dieses Tier war amtlich als erster "Problemwolf" Brandenburgs eingestuft, was letztlich zur Tötung hätte führen können. Dies zeige, dass die Behörden reagieren könnten, sagte Vogelsänger. Experten hofften zuletzt allerdings, dass das Tier auf ein nahes Truppenübungsgelände zurückgekehrt ist, von wo es möglicherweise durch Übungen vertrieben worden war. In Brandenburg leben fast zwei Dutzend Wolfsrudel. Das ist knapp die Hälfte aller in Deutschland bekannten Rudel. (dpa)