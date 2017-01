17.01.2017

von René Garzke

Potsdam : Familie des AfD-Politikers Thomas Jung bedroht

Bild vergößern Thomas Jung (AfD). Foto: Landtag Brandenburg

Etwa 30 AfD-Gegner riefen am Montagabend vor dem Haus des Landtagsabgeordneten Thomas Jung (AfD) in Potsdam Parolen und klingelten Sturm. Der war aber gar nicht zu Hause, sondern nur seine Familie. Es war nicht der erste Vorfall.

Potsdam - Offenbar Linksextreme haben am Montagabend nach einer AfD-Kundgebung in Potsdam das Privathaus des brandenburgischen AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Jung belagert. Dabei hätten die etwa 30 Personen Parolen gerufen und Sturm geklingelt, obwohl der Landtagspolitiker nicht zu Hause war, teilte die AfD-Fraktion mit. Stattdessen sei nur die Familie, darunter zwei Kinder, des Abgeordneten im Haus gewesen, die ob der Belagerung verängstigt reagierte.

Jung macht Innenminister Schröter für den Vorfall verantwortlich

„Es ist unerträglich, wie dieser Lynchmob ungehindert meine Familie einschüchtern konnte“, sagte Jung, der kurz zuvor an der AfD-Kundgebung am Johannes-Kepler-Platz teilgenommen hatte. Gleichzeitig machte der AfD-Politiker Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) für den Vorfall verantwortlich. „Die Attacke beweist, dass der Innenminister die Lage überhaupt nicht mehr im Griff hat und die Sicherheit meiner Familie vor linken Gewalttätern nicht garantieren kann“, sagte er.

Ein Sprecher des Innenministeriums wies die Vorwürfe gegenüber den PNN zurück. Für die Aktionen seien diejenigen verantwortlich, die dabei waren, und nicht der Innenminister, sagte er. „Es gibt Grenzen in der politischen Auseinandersetzung und in diesen Fällen werden diese zweifellos überschritten“, so der Ministeriumssprecher. Im Übrigen habe es sich nicht um eine angemeldete Versammlung gehandelt, wie Jung in einer Reaktion auf den Vorfall wissen wollte.

Immer wieder Attacken auf das Haus des AfD-Politikers

Schon in der Vergangenheit war das Haus des AfD-Politikers zur Zielscheibe linksextremer Attacken geworden. Zuletzt hatten Unbekannte Anfang Oktober Steine und Bauschutt auf das Haus des Landtagsabgeordneten geworfen. Zuvor war Jungs Wohnhaus im Juni mit Farbbeuteln beworfen worden, die Täter sprühten außerdem die Parole „Nationalismus tötet“ an die Fassade. Seitdem kursiert die Privatadresse des Politikers auf linken Internetplattformen. Die Grünen hatten damals in diesem Zusammenhang vor einer Welle er politischen Gewalt gewarnt. „Trotz aller politischer Gegnerschaft und obwohl die AfD selbst ein Klima der Aggressivität schafft und die AfD selbst andere Gewalttaten relativiert – trotz allem darf sich die Mehrheitsgesellschaft nicht in diesen Strudel der Aggressivität ziehen lassen“, hatte der Grünen-Landeschef Clemens Rostock gesagt. Gewalt sei kein Mittel der politischen Auseinandersetzung.