17.01.2017

Neue Probleme in Schönefeld : BER-Eröffnung 2017 jetzt endgültig unmöglich

Eine Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER ist 2017 nicht mehr möglich.

Neue Verzögerung am Hauptstadtflughafen: Wegen technischer Probleme ist eine Eröffnung 2017 nicht mehr möglich.

Schönefeld/Berlin/Potsdam - Nächste Hiobsbotschaft für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller: Eine Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER ist 2017 nicht mehr möglich. Nach Informationen dieser Zeitung sind über Weihnachten auf der Baustelle in Schönefeld neue Probleme aufgetaucht, die es unmöglich machen, die Bauarbeiten wie geplant im Januar zu beenden. Das war bisher als Voraussetzung genannt worden, um den BER vielleicht doch noch 2017 eröffnen zu können. Das ist nun endgültig unmöglich. Dem Vernehmen nach funktioniert die elektronische Ansteuerung der Türen im Terminal nicht korrekt. Zum anderen gibt es neue Probleme mit der Sprinkleranlage. Beides sind Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit der berühmt berüchtigten Entrauchungsanlage und der Inbetriebnahme des neuen Airports.

Im Tagesspiegel-Interview hatte der Regierende Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Müller noch am 8. Januar davon gesprochen, dass er noch eine Chance für 2017 sehe. Am 9. Januar hatte der brandenburgische Ministerpräsident Woidke im Interview dagegen bereits gesagt, er hoffe, dass der Flughafen 2017 technisch fertig gestellt werden könne. Auf einen Eröffnungstermin wollte sich Woidke schon nicht mehr festlegen. Am 23. Januar tagt der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Müller, ein Beschluss über die Absage des Eröffnungstermins, es wäre die fünfte Verschiebung in der Geschichte des Pannenprojekts, ist bislang nicht vorgesehen.