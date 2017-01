16.01.2017

Nach dem Rücktritt von Andrej Holm : "Die Koalition wäre zerbrochen"

Bild vergößern "Ein Rücktritt ist kein Rückzug aus der Stadtpolitik" schrieb er Holm in seinem öffentlichen Facebook-Profil. Foto: dpa/ Rainer Jensen

Erst am Vormittag hat Andrej Holm seinen Rücktritt erklärt. Für den Abend hat er zu einer öffentlichen Diskussion in einem Industrieatelier in Wedding eingeladen. Dort gibt er sich kämpferisch.

Auch nach dem Rücktritt des umstrittenen Bau-Staatssekretärs Andrej Holm kommt das politische Berlin am Montag nicht zur Ruhe. Holm, der am Montagmorgen wegen der Kritik innerhalb der rot-rot-grünen Koalition an seinem Umgang mit der eigenen Stasi-Vergangenheit zurückgetreten war, hatte für den Abend zu einer öffentlichen Diskussion mit ihm eingeladen. Dazu versammelten sich um 18 Uhr etwa 150 Aktivisten und Interessierte in einem Industrieatelier im Wedding.

"Wir wollen heute darüber reden, wie wir mit der Stadtpolitik weiterkommen", sagte Holm zur Begrüßung. "Ich rechne der Linken an, dass sie mich nicht fallen lassen wollte", so Holm weiter. Er sagt auch: Am Dienstag hätte es eine Kampfabstimmung des Senats gegeben, dann wäre die Koalition zerbrochen." Derzeit sei die Koalition "nicht in dem Zustand, dass wir uns auf sie verlassen können". Holm spricht auch die Berliner Mieterinitiativen an: "Ab morgen müssen wir anfangen, die Politik vor uns herzutreiben."

Während Holms Rede kommt es auch zu Zwischenrufen. "Holm, du bist toll", ruft eine Zuschauerin in den Saal. "Atmosphärisch fühle ich mich bei Euch wohler als in der Politik", gibt er wenig später zu erkennen. Anschließend beginnt die Debatte. Das Publikum zeigt sich enttäuscht über den Rücktritt des Staatssekretärs, beklagt das Krisenmanagement von Rot-Rot-Grün und kritisiert auch Berichte in den Medien. Gegen 19.15 Uhr löst sich die Debatte langsam auf. Viele Aktivisten wollen zur Volksbühne, um gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller zu protestieren.

Am Abend war zudem ein Auftritt des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) in der Volksbühne in Mitte angekündigt. Müller hatte am Wochenende Holm zum Rücktritt aufgefordert und damit weitere Verwerfungen im gerade erst geschlossenen rot-rot-grünen Bündnis ausgelöst. Schon bei seine Rücktrittserklärung am Montagvormittag hatte der Stadtsoziologe und Gentrifizierungskritiker angekündigt, sich weiterhin für soziales Wohnen zu engagieren. Die Linke hatte bis zuletzt an Holm festgehalten und drohte lange indirekt damit, die Koalition womöglich zu verlassen. Nun soll ein Koalitionsausschuss zeitnah tage, um die künftige Zusammenarbeit neu zu regeln.

Am Dienstag tagt der Senat. Dabei wird die linke Bausenatorin Katrin Lompscher, die Holm berufen hatte, wohl noch keinen Nachfolger benennen.

Bei der Anstellung an der Humboldt-Universität verneinte Holm hauptamtliche Stasi-Tätigkeit

Seit Wochen schwelte die Personalie Holm im Senat und in der öffentlichen Diskussion. Dabei hatte sich die Debatte zusehends verschoben. Immer weniger ging es darum, dass Holm als Jugendlicher im Revolutionsherbst 1989 eine Offizierskarriere bei der Stasi aufgenommen hatte – beginnend mit einer militärischen Grundausbildung, fortgesetzt mit einem Dienst bei der Stasi-Bezirksverwaltung, bei dem er nach eigener Erinnerung nur in einer Schreibstube saß, Betriebsberichte zusammenfasste oder verfasste und dabei nach eigener Ansicht niemand geschadet habe.

Doch als gewichtiger als diese Erinnerungsdetails entpuppte sich die schwarz auf weiß dokumentierte Tatsache, dass Holm bei seiner Anstellung an der Humboldt-Universität 2005 seine hauptamtliche Tätigkeit verneint und die falsche Angabe gemacht hatte, bloß Wehrdienst beim Stasi-Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ absolviert zu haben. Bis Mittwoch prüft die Uni arbeitsrechtliche Konsequenzen wegen Holms falscher Angaben – und entscheidet damit über seine wissenschaftliche Karriere.