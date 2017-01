16.01.2017

von Klaus Kurpjuweit

Internetzugang im öffentlichen Nahverkehr : BVG rüstet alle U-Bahnhöfe mit kostenlosem W-Lan aus

Bild vergößern In einigen sei der Einbau wegen laufender Bauarbeiten verschoben worden. Dafür seien andere Stationen zusätzlich ins Programm gekommen. Foto: dpa/ Hauke-Christian Dittrich

Bis Ende 2018 will die BVG auf allen 173 U-Bahnhöfen einen Gratis-Internet-Zugang anbieten. Derzeit ist es bereits in 74 Bahnhöfen installiert.

Anders als zunächst geplant, will die BVG bis Ende 2018 auf allen 173 U-Bahnhöfen einen Gratis-Internet-Zugang anbieten. Ursprünglich sollten bis zum Jahresende 76 Stationen mit W-Lan ausgestattet werden. In 74 sei es installiert, teile die BVG am Montag mit. In einigen sei der Einbau wegen laufender Bauarbeiten verschoben worden. Dafür seien andere Stationen zusätzlich ins Programm gekommen. Die nun vorgesehene Vollausstattung soll rund fünf Millionen Euro kosten. Wer gratis surfen will, muss vorher die Nutzungsbedingungen bestätigen. Die Freischaltung gilt dann für sieben Tage.



Übersicht über die mit W-Lan ausgestatteten U-Bahnhöfe



Vollständig mit "BVG Wi-Fi" ausgebaute U-Bahnhöfe:

1. Adenauerplatz

2. Alexanderplatz

3. Alt-Mariendorf

4. Alt-Tegel

5. Alt-Tempelhof

6. Amrumer Straße

7. Bayerischer Platz

8. Berliner Straße

9. Brandenburger Tor

10. Bundesplatz

11. Bundestag

12. Deutsche Oper

13. Ernst-Reuter-Platz

14. Fehrbelliner Platz

15. Frankfurter Allee

16. Franz-Neumann-Platz

17. Friedrichstraße

18. Gesundbrunnen

19. Hallesches Tor

20. Hauptbahnhof

21. Heidelberger Platz

22. Hermannplatz

23. Hermannstraße

24. Innsbrucker Platz

25. Jakob-Kaiser-Platz

26. Jannowitzbrücke

27. Johannisthaler Chaussee

28. Jungfernheide

29. Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik

30. Karl-Marx-Straße

31. Kleistpark

32. Kochstraße

33. Konstanzer Straße

34. Kottbusser Tor

35. Kurfürstendamm

36. Kurt-Schumacher-Platz

37. Leopoldplatz

38. Lichtenberg

39. Lipschitzallee

40. Mehringdamm

41. Möckernbrücke

42. Naturkundemuseum

43. Neukölln

44. Nollendorfplatz

45. Oranienburger Tor

46. Osloer Straße

47. Pankow

48. Paracelsus-Bad

49. Potsdamer Platz

50. Rathaus Neukölln

51. Rathaus Reinickendorf

52. Rathaus Spandau

53. Richard-Wagner-Platz

54. Rosa-Luxemburg-Platz

55. Rosenthaler Platz

56. Rudow

57. Seestraße

58. Spichernstraße

59. Stadtmitte

60. Südstern

61. Tempelhof

62. Theodor-Heuss-Platz

63. Tierpark

64. Turmstraße

65. Uhlandstraße

66. Walther-Schreiber-Platz

67. Wedding

68. Weinmeisterstraße

69. Westhafen

70. Wilmersdorfer Straße

71. Wittenau

72. Wittenbergplatz

73. Yorckstraße

74. Zoologischer Garten