16.01.2017

Berlin-Schöneberg : 50.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Kadewe-Coup

Dieses Foto zeigt zwei Täter beim Einbruch in das Kadewe. Foto: Versicherung

Zwei Tage nach dem Einbruch in das Kaufhaus Kadewe hat die Versicherung des Juweliers Christ eine Belohnung von 50.000 Euro ausgesetzt.

Zwei Tage nach dem Einbruch in das Kaufhaus Kadewe hat die Versicherung des Juweliers Christ eine Belohnung von 50.000 Euro ausgesetzt. Nach Polizeiangaben liegt der Wert der Beute – überwiegend Uhren der Marke Breitling – im sechsstelligen Bereich. Zugleich veröffentlichte die Versicherung Bilder aus der Überwachungskamera, auf denen zwei Maskierte zu sehen sind, die mit Beilen auf die Vitrinen einschlagen. Ob zwei oder mehr Täter beteiligt waren, blieb unklar, Wie berichtet, waren Unbekannte am Sonnabend gegen 7 Uhr früh ins Kadewe eingedrungen, indem sie mit einem Bolzenschneider das Gitter eines Seiteneingangs aufschnitten.

Ihren Fluchtwagen setzten die Täter gegen 7.30 Uhr nahe dem Autobahnkreuz Schöneberg in Brand. Zum Stand der Ermittlungen äußerte sich die Polizei auch am Montag nicht. Bislang sei erst ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen. Eine offizielle Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern der Tat gibt es noch nicht. Am Samstagmorgen waren mehrere maskierte Täter über einen Seiteneingang in das Luxus-Kaufhaus eingebrochen. Sie schlugen Vitrinen ein, stahlen hochwertige Uhren und Schmuck und flüchteten in einem dunklen Auto, das sie später in Brand setzten.

Hinweise an die Versicherung - auch vertraulich - unter 0162 98 666 75 oder per Mail an Versicherung-Belohnung@web.de