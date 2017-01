NACHRICHTEN

Dreimal mehr Grippe-Fälle

als im Vorjahr

Potsdam - In Brandenburg sind seit Herbst mehr als dreimal so viele Menschen an Grippe erkrankt wie in der Vorsaison. Von Anfang Oktober bis Mitte Januar sei das Influenza-Virus bei 162 Patienten nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es 52 Fälle. Als Grippesaison gilt die Zeit von Anfang Oktober bis Mitte April. Insgesamt wurden in der vergangenen Saison 3538 Grippe-Fälle in Brandenburg gezählt, 2015 waren es 2873. Die Zahl sagt Experten zufolge jedoch wenig über die Schwere einer Grippewelle aus, da nur der Labornachweis der Viren gemeldet werden muss, aber bei weitem nicht alle Patienten getestet werden. dpa

Mutter soll ihr Neugeborenes getötet haben

Berlin - Eine 34-Jährige soll am Sonnabend in Berlin-Schöneberg ihr Neugeborenes getötet haben. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wurde festgenommen. Sie soll den Säugling in der Nacht alleine in der Wohnung eines Bekannten entbunden haben. Als der 54-Jährige Mieter nach Hause kam, fand er den toten Säugling im Badezimmer. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr; ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Derzeit ist laut Polizei davon auszugehen, dass das Neugeborene nach der Geburt lebte und eines nicht natürlichen Todes starb. Eine Mordkommission ermittelt. Die 34-Jährige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einer geschlossenen Klinik untergebracht werden, da sie stark drogensüchtig ist. Ha

Piraten Brandenburg: Hamacher Spitzenkandidat für Bundestagswahl

Potsdam - Die Piraten Brandenburg gehen mit Kai Hamacher, Stadtverordneter Fürstenwaldes sowie 1. Vorsitzender des Regionalverbandes Dahme-Oder-Spree, als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Auf den Plätzen zwei und drei landeten am Samstag bei der Wahl der Landesliste Stefan Schulz-Günther, Landesvorsitzender des Vereins „Mehr Demokratie“, und die Unternehmensberaterin Katharina Kühne. axf

Landesentwicklungsplan: 900 Stellungnahmen eingegangen

Potsdam - Zum Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans für Berlin und Brandenburg sind während eines Beteiligungsverfahrens 900 Stellungnahmen eingegangen. Sie sollen nun geprüft und ausgewertet werden, sagte Landesplanungsministerin Kathrin Schneider (SPD): „Erst dann kann über mögliche Änderungen im Entwurf entschieden werden.“ Ein Landesentwicklungsplan wird ungefähr alle zehn Jahre überarbeitet. In ihm wird festgelegt, auf welchen Gebieten es Bauland geben könnte und welche Freiflächen für die Luftqualität einer Region erhalten bleiben sollen. dpa

Jugendliche stoßen Mann

auf U-Bahnhof ins Gleisbett

Berlin - Auf dem Berliner U-Bahnhof Kottbusser Tor sind in der Nacht zu Sonnabend zwei Männer von Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Einer von ihnen wurde ins Gleisbett geschubst, konnte aber wieder herausklettern. Wie die Polizei mitteilte, warteten die 26 und 27 Jahre alten Männer gemeinsam mit einer Freundin gegen Mitternacht auf dem Bahnsteig. Plötzlich sei ein Jugendlicher aus einer Gruppe von fünf bis zehn Personen auf den 26-Jährigen zugekommen, habe ihm seine Mütze vom Kopf gezogen und ins Gleisbett geworfen. Die Täter fuhren mit der U-Bahn davon. Fahnder sichten die Kameraaufnahmen. AG/Ha