15.01.2017

von Jörn Hasselmann

Berlin-Neukölln : Brandstifter legen elf Feuer innerhalb vier Stunden

Daueralarm für die Feuerwehr: Zwischen 1.30 Uhr und 5.30 Uhr legten ein oder mehrere Brandstifter elf Brände in Neuköllner Hausfluren und Hinterhöfen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr waren 200 Beamte mit über 50 Fahrzeugen im Einsatz. Bei den elf Taten wurden 17 Menschen aufgrund der Rauchgase verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Fast alle Tatorte liegen zwischen Karl-Marx-Straße und Hermannstraße, sie sind zu Fuß innerhalb von ein bis zwei Minuten zu erreichen. Nur zwei Tatorte liegen etwa einen Kilometer entfernt in der Grenzallee. Nach Polizeiangaben hatten die Flammen in drei Fällen bereits auf die hölzernen Treppenkonstruktionen in den Häusern übergegriffen. Bei den Tatorten handelte es sich um Wohnhäuser bzw. deren Innenhöfe in der Karl-Marx-Straße, Schierker Straße, Rübelandstraße, Nogatstraße, Kichhofstraße, Siegfriedstraße, Altenbraker Straße, Emser Straße sowie der Grenzallee. Ob es sich um mehr als einen Täter handelt, ist unklar, als denkbar gilt, dass der Brandstifter zum Schluss der Serie in die Grenzallee auswich, da im Kiez an der Karl-Marx-Straße zahlreiche Polizeiautos Streife fuhren. Die Feuerwehr veröffentlichte auf ihrer Internetseite eine Aufstellung der Brandorte.